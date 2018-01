ADEOM evalúa instalar un servicio que lleve la basura sin recoger a donde estén los montevideanos que vacacionan en el este

Según el gremio de los municipales, la Intendencia de Montevideo quiso aprovechar la falta de gente en la ciudad para “provocarnos y dejarnos sin respuesta”

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM) decretó a partir de ayer un paro por tiempo indeterminado del servicio de recolección de residuos a raíz de la suspensión de dos de sus afiliados. Desde la Intendencia de Montevideo (IM) explicaron que la sanción en ambos casos se debió a que los funcionarios se negaron a realizar tareas que les encomendaron sus superiores. “No podemos permitir que los funcionarios municipales se nieguen de esta manera a hacer algo que les corresponde. Ellos tienen el deber de decir que van a hacer lo que se les pide y después hacer de cuenta que efectivamente se están dedicando al asunto, más allá de que en realidad están descansando, como hacen todos los municipales. Si permitimos que se rompan este tipo de protocolos esto termina siendo un caos”, aseguró un jerarca de la IM. Un dirigente de ADEOM consideró que la situación es “especialmente grave”, ya que las autoridades comunales “claramente eligieron este momento para sancionar a los empleados porque saben que en la ciudad hay muy poca gente y un paro en la recolección de residuos no se nota tanto. Buscan provocarnos y dejarnos sin respuesta”. Es por esto que el gremio montará un “operativo especial”, consistente en llevarles a los vecinos de Montevideo que estén vacacionando en el este la basura que no se recoja y se acumule junto a los contenedores. “No es que estemos en contra de los vecinos, pero tiene que entender que si la ciudad se llena de basura y nadie se entera, la medida de lucha no tiene sentido”. De todas maneras, el dirigente gremial aclaró que en las próximas horas puede haber “algún tipo de acercamiento” con la comuna, ya que “para llevar la basura a las puertas de las casas que alquilaron los montevideanos vamos a necesitar los camiones de la Intendencia. Lo más probable es que les pidamos que nos dejen usarlos y a cambio de eso flexibilicemos las medidas de lucha”. Consultado al respecto, el intendente Daniel Martínez declaró: “Vamo’ arriba con esta medida, que quizás no es de nuestro agrado, pero es muy proactiva”.