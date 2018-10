Andrade anunció que trabajará para cambiar la ley de empleos para personas con discapacidad

Óscar Andrade, precandidato del Frente Amplio (FA), dijo a la diaria que los cambios en la Ley de Promoción de Trabajo para Personas con Discapacidad “dejaron al gobierno en una situación pésima”. El proyecto, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo (PE) en mayo de este año, fue aprobado con modificaciones en el Senado el 17 de este mes, y una semana después Diputados lo votó como venía del Senado, pero varios legisladores del FA no acompañaron el primer artículo, que redujo la cantidad de puestos de trabajo para personas con discapacidad, al calcular su porcentaje sólo sobre los trabajadores permanentes. Gerardo Núñez (Partido Comunista del Uruguay, PCU), Alejandro Zavala (Ir), Luis Puig (Partido Victoria del Pueblo, PVP) y Mariela Pelegrín (Congreso Frenteamplista) se opusieron a ese cambio.

Andrade, secretario general del Sindicato Único Nacional de Construcción y Anexos (SUNCA) y dirigente del PCU, dijo ayer que el gobierno perdió credibilidad, porque negoció el proyecto original, y luego la bancada dijo que lo propuesto “no era posible” y lo cambió.

“El argumento que escuché fue que se priorizó la posibilidad de que la oposición votara la norma. Me parece insólito: si el objetivo era que apoyaran, ¿para qué nos tuvieron un año y medio discutiendo el contenido de la ley?”, preguntó.

Estas declaraciones se enmarcaron en el paro con movilización que hizo ayer el SUNCA en rechazo a los cambios de la ley. En el acto hecho al mediodía, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, aseguró que “el Parlamento no cumplió” los acuerdos con sindicatos y organizaciones, y que quienes hicieron las modificaciones “no entienden nada”.

Andrade sostuvo que esos cambios “amputan” y “recortan” los derechos que buscaba establecer el proyecto inicial, y fomentan la precarización del trabajo, porque favorecen a las empresas que no contratan personal permanente. Adelantó que el SUNCA va a impulsar “una campaña nacional de debate en todas las juntas departamentales”, así como “asambleas abiertas para que los legisladores expliquen sus valoraciones”, además de impulsar en el PIT-CNT un nuevo paro por el mismo motivo, para fines de noviembre o principios de diciembre.

El sindicalista puso como ejemplo de su rechazo a los cambios introducidos por el Senado que si el hotel Enjoy (Conrad) de Punta del Este contratara a 1.000 personas para trabajar en la temporada de verano, con la redacción original del proyecto habría estado obligado a tomar a 40 personas con alguna discapacidad, y ahora no tendrá la obligación de contratar a ninguna. Para el precandidato, se les está diciendo a las personas con discapacidad que no pueden tener un trabajo a término, y ese es “un mensaje muy duro y doloroso”.

Acerca del debate parlamentario, opinó que estuvo ausente el abordaje de la cuestión desde los derechos humanos. “Lo que hubo fue un montón de discursos vacíos. Estamos violentando los derechos humanos esenciales. Si estuviéramos en 2015, diría que [la ley aprobada] es un avance, pero ahora no. El avance tiene que estar en la cabeza de los compañeros. Yo vi a personas que militaron durante años irse llorando del Parlamento. No nos merecíamos ese trato”, afirmó.

Andrade descartó que no se pudiera volver a cambiar el texto por falta de tiempo. El proyecto debía ser aprobado antes del sábado, porque implica modificaciones presupuestales que no pueden ser votadas en los 12 meses previos a las elecciones, pero “el Senado tenía todas las libertades para hacer una sesión extraordinaria hoy [por ayer] y votar los cambios”, dijo. También criticó a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la cámara alta, presidida por el secretario general del PCU, Juan Castillo, porque demoró en tratar el articulado. “El apuro empezó hace un mes: parece que hay un precepto bíblico que dice que no se pueden tratar dos proyectos a la vez”, comentó.

Por otra parte, al ser consultado sobre los otros precandidatos, Andrade opinó que tanto Mario Bergara como Carolina Cosse y Daniel Martínez “son compañeros recontrapreparados”. Sin embargo, Cosse aún no confirmó su precandidatura, y sobre esto el sindicalista dijo: “Me parece que tenemos un problema si Carolina no se tira”.