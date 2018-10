En el Partido Nacional desconocen la presunta precandidatura de Juan Sartori y hay malestar

Ayer el semanario Búsqueda informó que el “millonario empresario” Juan Sartori, de 37 años, fundador del Union Agriculture Group y residente en Europa, lanzará el 20 de noviembre su campaña como precandidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN), bajo el lema “Uruguay por el cambio”. La noticia tomó por sorpresa a muchos encumbrados dirigentes blancos.

Beatriz Argimón, presidenta del directorio del PN, dijo a la diaria que hasta ahora los únicos precandidatos blancos son Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso, Carlos Iafigliola y Enrique Antía. Subrayó que quien quiera agregar su nombre a esa lista debe, según lo establece la Carta Orgánica del partido, contar con una agrupación de alcance nacional –presente en cada departamento– y comparecer con un mínimo de 500 firmas ante la Comisión de Asuntos Políticos. Si todo está en orden, esta traslada el pedido al Directorio, al que le corresponde, si lo aprueba, comunicarle a la Corte Electoral que la agrupación puede usar el lema PN en las elecciones. Pero Argimón dijo que hasta el momento “no tiene noticias” de que alguna agrupación haya proclamado a Sartori y que ni siquiera sabía que hubiera alguien más en el PN “con voluntad de ser precandidato”. No obstante, señaló que aún hay tiempo para que se presenten nuevos sectores. Al preguntarle si lo publicado por Búsqueda la sorprendió, contestó: “Para los que nos dedicamos a la política, la capacidad de sorpresa nunca está totalmente colmada”.

En las redes sociales, la senadora y precandidata Verónica Alonso dijo que no conoce ni vio nunca a Sartori y que no sabe qué piensa. “Bienvenidos todos los que ayuden a sumar en el partido, pero alguien que vive hace más de 20 años fuera del país no parece el más comprometido con los problemas de Uruguay”, señaló. El presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, afirmó que Sartori es un “desconocido” para él y que tampoco sabe lo que piensa “ni si es blanco”. “Si es cierto lo que dicen de este señor Sartori, no pasa la Comisión de Ética del partido. Muerto antes de empezar”, sentenció.

El diputado Pablo Abdala, integrante del Directorio, dijo a la diaria que tampoco conoce a Sartori y que tiene entendido que se afilió al PN en setiembre, como puede hacerlo “cualquier ciudadano”, pero “no ha constituido agrupación ni se presentó formalmente al Directorio”. “La verdad es que me resulta bastante desagradable el episodio, porque un individuo que está en el exterior y que, de buenas a primeras, pretende venir y ser candidato del PN, a los que somos hombres del partido y militamos desde hace tiempo nos provoca bastante rechazo”, afirmó, y fue más allá al opinar que Sartori es “una especie de paracaidista con plata” que le provoca “una tremenda repulsión”. A su vez, el senador y precandidato Jorge Larrañaga dijo en rueda de prensa que no tiene idea de lo que quiere hacer Sartori.