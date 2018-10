Frente Líber Seregni oficializó su apoyo a Martínez

“Lo que se necesita es renovación”. No lo dijo un dirigente del Frente Amplio (FA), sino una señora que pasaba ayer por la sede de Asamblea Uruguay (AU) mientras los periodistas esperábamos una conferencia de prensa de dirigentes del Frente Líber Seregni (FLS) y el precandidato Daniel Martínez, intendente de Montevideo. El encuentro de ayer fue el primero entre la subcoalición y Martínez después de que esta anunció que lo apoyará en las internas del FA. Participaron representantes de los tres sectores que forman el FLS: AU, Alianza Progresista y el Nuevo Espacio, pero el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, habló en nombre de todos. Explicó que en la reunión no se habló de temas específicos, sino que “se trataron conceptos muy generales sobre la importancia de las tareas que tenemos por delante”. “Lo importante es tener una señal de apoyo, una suerte de símbolo, de emblema, del comienzo del trabajo conjunto”, opinó.

El FLS se está preparando para el “trabajo programático” de cara al Congreso del FA, dijo el ministro, e informó que acordó empezar a coordinar con el equipo de Martínez “líneas fundamentales” en esa materia, antes de ocuparse de cuestiones de campaña. “Apoyar es construir de forma conjunta”, afirmó.

Martínez dijo que para él era un “orgullo” contar con el respaldo del FLS, y añadió que “la sociedad uruguaya requiere dar un salto de calidad en el debate político [...] y tener la capacidad de diálogo que nos enseñó Seregni”.

Sobre la difusión de noticias falsas, Martínez opinó que expresa una problemática social. “No vamos a entrar en el juego de guerra sucia. Uruguay y el mundo necesitan el debate de ideas. No vamos a ser [el inquisidor Tomás de] Torquemada, no vamos a salir a perseguir a nadie, simplemente hacemos el razonamiento: ‘¡Pucha, qué triste que haya gente que tenga que apelar a este tipo de bajezas para lograr un posicionamiento electoral’”. Acerca de su actual doble rol de intendente y precandidato, dijo que no hay motivos para “paralizar” la actividad interna, y que hay antecedentes de intendentes que se tomaron “muy poca licencia” para la campaña.

Respecto del ex presidente del Banco Central del Uruguay Mario Bergara, comentó que aún no se comunicó con él después de que anunció, la semana pasada, que también será precandidato, pero agregó que tiene “una excelente relación con el Gordo”, e inmediatamente aclaró: “Todos le decimos ‘Gordo’, a mí me dicen ‘Pelado’. No lo digo con desprecio, sino con cariño y afecto”.