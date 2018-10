La Coalición Cívica pedirá un juicio político contra el ministro de Justicia argentino

La Coalición Cívica de Elisa Carrió, que integra la alianza de gobierno Cambiemos, anunció que hoy presentará un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano. La decisión fue tomada días después de que el funcionario dijera que “nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente” y opinara que en Argentina hay “un uso excesivo de la prisión preventiva”.

Carrió interpretó los comentarios del ministro como una referencia al procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández, en el marco de la causa de los cuadernos. “Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la república y la división de poderes”, dijo en Twitter. “Puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político”, agregó. La dirigente se refería a la decisión de ese tribunal de absolver al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por la que había sido condenado a siete años de prisión. En opinión de Carrió, hay “un sector del gobierno” que no quiere “verdad, justicia y condena” por “conveniencia política”.

En respuesta, el gobierno de Mauricio Macri reafirmó el respaldo a Garavano. Esto marcó un enfrentamiento entre el oficialismo y el partido de Carrió, quien respondió: “Perdí la confianza en el presidente”. Por su parte, Macri dijo el martes que su gobierno “está fuertemente comprometido con la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Pero la diputada siguió adelante con su plan y ayer confirmó que presentará en unos días el pedido de juicio político para destituir al ministro de Justicia. Además, insistió en que sigue enemistada con Macri y dijo que sólo se “amigaría” con él “cuando saque a Garavano”. Horas después dijo que esto era "una broma" y agregó: “Yo no le pedía al presidente que le pida la renuncia, yo le pido la destitución por juicio político”.

Dos ministros salieron ayer a respaldar al mandatario. El primero fue el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro. “Desde el primer minuto de su mandato [Macri] ha luchado contra la impunidad y la corrupción”, dijo, y agregó: “Nadie debe condicionar al presidente de la república”. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, además de defender a Macri insistió en la importancia de que la coalición oficialista “se mantenga unida”.