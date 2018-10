Mujica: Lo de Sendic se “hiperdimensionó”

El ex presidente José Mujica dijo que el escándalo por el uso de las tarjetas corporativas por parte del ex vicepresidente de la República Raúl Sendic se “hiperdimensionó”.

En declaraciones a Radio Uruguay, Mujica recordó que “aparecieron los viáticos de este o tal lado y la no devolución” de estos, y luego remató: “Lo de Sendic es un par de pilchas que no tienen justificación; hay, en las tradiciones políticas del Uruguay, cantidad de esas cosas, que sin embargo nunca se cobraron”.

En declaraciones a Telenoche, Mujica cuestionó la cuenta de Twitter que lo propone como presidenciable y reiteró que no se va a presentar como precandidato. “Las redes sociales son notables porque se pone cualquier cosa y eso entra a rodar”. El ex mandatario también se refirió a una posible candidatura del ex presidente Julio María Sanguinetti, y dijo que está bien que el colorado se tire “una canita al aire”, pero él no lo va a hacer.