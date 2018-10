La Lista 711 cerró el domingo su Plenario Nacional de Delegados con un discurso de su líder, el ex vicepresidente Raúl Sendic. El dirigente valoró positivamente lo hecho por el Frente Amplio desde que llegó al poder en 2005: “A pesar de las dificultades, la izquierda está en un excelente momento. Porque si sigue peleando el primer lugar en intención de voto a pesar de que yo no me escondí debajo de una piedra y sigo en la vuelta, es que algo bien tiene que estar haciendo”. Como ocurrió en ocasiones anteriores, la aparición en público de Sendic generó varias reacciones en la izquierda, la mayoría de ellas negativas. La novedad en esta ocasión es que varios legisladores oficialistas decidieron citar a Sendic a la comisión parlamentaria que investiga el financiamiento de los partidos políticos. “Hay que reconocer que aquí hemos visto cosas realmente turbias, de empresarios que apoyan a partidos sin que se sepa muy bien a cambio de qué. Pero por qué Raúl Sendic está colaborando de esta manera con la campaña del Partido Nacional [PN] es un misterio gigantesco”, declaró un diputado del FA. Desde el PN consideran que la citación “no es pertinente”, ya que “aquí estamos estudiando casos de personas que apoyan a partidos a cambio de réditos económicos o favores políticos. En este caso, se trata de un apoyo basado únicamente en la estupidez. No tiene nada que ver con lo que estamos analizando acá”, opinó un diputado nacionalista.