FUCVAM volvió a movilizarse por 2% de tasa de interés para todas las cooperativas

“Hemos agotado el diálogo, hemos conversado con todos los actores, y, sin embargo, quedamos en la nada”, dijo ayer Alicia Maneiro, presidenta de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), en un acto en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva.

Pasadas las 18.00, y bajo una molesta llovizna, los integrantes de la federación volvieron a manifestarse para reclamar que la tasa de interés para los créditos hipotecarios de todas las cooperativas sea de 2%. Desde 2008 las nuevas viviendas pagan 5% de interés, mientras que las que solicitaron los créditos antes pagan 2%. “Estamos hablando de la misma vivienda y el mismo esfuerzo en su construcción, por autogestión, con un mínimo de 84 horas mensuales de trabajo”, decía la plataforma de la convocatoria.

Ayer Maneiro comentó que, cuando se creó el Fondo Nacional de Vivienda (FNV) mediante la Ley 13.728, en 1968, se estableció un porcentaje para cubrir los gastos administrativos, pero que si bien las familias para las que estuvo pensada la norma son las mismas, y “son las mismas las que construyen hoy que las que construyeron hace mucho tiempo”, pagan tasas diferentes. “¿No vamos todos a pagar a la Agencia Nacional de Vivienda? ¿No vamos todos a gestionar el certificado de regularidad al Ministerio de Vivienda [MVOTMA]? ¿Qué gasto extra está pagando la cooperativa que paga 5%, si los trámites son los mismos?”, preguntó. La presidenta de FUCVAM subrayó que en los lineamientos para el próximo programa de gobierno del Frente Amplio (FA) están contempladas las reivindicaciones de la Federación. “La fuerza política dice lo mismo que decimos nosotros, y yo me pregunto qué representan estos lineamientos. ¿Son los de un futuro gobierno o son simplemente promesas de campaña electoral?”, planteó, y cuestionó que esto se plantee para el próximo período de gobierno si “las herramientas y la convicción están hoy”.

FUCVAM también reclama que se exonere de IVA a los materiales de construcción. “Quedó más que demostrado que lo único que hizo la Ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social fue engordar el bolsillo de los empresarios, nunca llegó a los trabajadores”, dijo la presidenta. Añadió que, “a diferencia de las empresas constructoras, no nos dedicamos a la especulación inmobiliaria y al simple lucro”, y que si una parte del dinero de los préstamos no se destinara al pago de IVA, “se podrían construir más viviendas”.

Otra demanda es que se reglamente la ley que estableció el Sistemas de Subsidio a la Demanda Habitacional, más conocido como subsidio a la permanencia, que FUCVAM considera “un gran avance”, porque gracias a esto las familias que atraviesan un mal momento económico no pierden su vivienda. Maneiro dijo a la diaria que el subsidio está funcionando bien, pero que la reglamentación aseguraría su continuidad. En su discurso afirmó que no quieren “agotar el FNV” y que, si baja la tasa de interés, bajarán también los subsidios. Por otra parte, se reclaman tierras apropiadas, porque “a diferencia de los pájaros no podemos construir en los árboles”, y “un uso racional del suelo urbano que tenga en cuenta los intereses del conjunto de la población de menores recursos y que no esté bajo el control de la especulación inmobiliaria”.

El último punto de la plataforma es implementar líneas de crédito para mantenimiento de las viviendas, similar a la del MVOTMA “para los complejos habitacionales de propietarios”.

En el acto de ayer estuvieron presentes integrantes de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo, quienes aseguraron que el movimiento “es uno solo” y se sumaron al reclamo del 2%. También hubo sindicalistas de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, que mantienen un conflicto con Petrobras.

Asistió asimismo la presidenta de la Central de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua de Paraguay, quien afirmó que el movimiento uruguayo es un ejemplo para su país.