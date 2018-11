Iafigliola: si alguien quiere una operación de cambio de sexo, que “recurra a colectas populares”

El precandidato y diputado suplente del Partido Nacional (PN) Carlos Iafigliola (Adelante) dijo a la diaria que la Ley Integral para las Personas Trans es injusta, porque “el Estado no puede cubrir las necesidades básicas en temas de salud y ahora, a un grupo de personas que se autoperciben de un sexo distinto a su sexo biológico, se le está garantizando costosas intervenciones”. El lunes 12 de noviembre, Iafigliola lanzará una campaña de recolección de firmas para impulsar un referéndum contra esa norma.

En relación con la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a tratamientos hormonales o intervenciones de reasignación de sexo, el nacionalista dijo: “Si alguna persona se puede pagar [la cirugía], que lo haga, y si no puede, que busque otra forma, porque esta no es una necesidad básica [...]. Acá no estamos hablando de cuestiones de vida o muerte; si una persona quiere hacerlo, que recurra a colectas populares”.

Según Iafigliola, la cuota de puestos de trabajo para personas trans implica que existen “ciudadanos de primera y de segunda”. El precandidato sostiene que las políticas públicas tienen que estar dirigidas a sectores de alta vulnerabilidad como las “personas con capacidades diferentes”, porque “muchas de ellas no se pueden manejar por sus propios medios”. En el caso de las personas trans, consideró que “tienen nada más que una autopercepción de tener un sexo diferente a su sexo biológico, pero no tienen ninguna imposibilidad de trabajar [y] pueden llevar adelante emprendimientos personales. ¿Cuántas personas hay que no tienen trabajo y terminan poniendo un puesto en la feria? No comparto esto que se repite y se repite de que la única salida es que se dediquen a la prostitución”. Puso como ejemplo el caso de la ex senadora Michelle Suárez, que obtuvo el título de abogada, y sostuvo que “no es la única, hay otras que han llevado adelante carreras en la televisión”.

A pesar de que reconoció que las personas trans no son una población favorecida, afirmó que “la ley es la que las quiere situar en un lugar distinto al resto de los ciudadanos”.

El diputado suplente opinó que “un tema de alta peligrosidad” es que “esta ley introduce la ideología de género”, ya que “niega la biología”, y “dice que se nos asigna convencionalmente un sexo al nacer”, lo cual “es un disparate” porque “el sexo se asigna por biología”. En verdad, el artículo 3 de la ley define a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género según el sentimiento y autodeterminación de cada persona, en coincidencia o no con el sexo asignado en el nacimiento”: a lo que hace referencia Iafigliola es al literal c del tercer punto del texto original, que hablaba del sexo “legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento”, pero esto fue modificado en la Cámara de Senadores y quedó redactado de la siguiente manera: “Persona trans: la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino-femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psico-sexual”.

En opinión de Iafigliola, la redacción de las leyes “siempre ha estado amparada por la ley natural, en algunos casos por la biología y los derechos naturales”. “No digo que no haya habido en algún momento alguna ley con carga ideológica en la historia del país, pero estoy analizando las leyes que se están aprobando en estos tiempos”, argumentó. En todo caso, insistió en que la sexualidad no es un tema de “convención social y cultural”, y dijo: “Hoy es simplemente una mención, pero mañana es una prohibición, como pasa en otras partes del mundo en las que se prohíbe a quien interviene en un nacimiento decirle a los padres si tuvieron una nena o un varón”.

Sobre su autopercepción ideológica, dijo que es “social cristiano” por sus valores y su educación, “que es básicamente la que recibió históricamente el que vive en Uruguay y en la región”. “También me considero una persona nacionalista, que tiene una visión popular, que piensa que cuando se legisla hay que buscar el bien común de todos”, concluyó.