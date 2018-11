Lacalle Pou dijo que si llega al gobierno elevará la tolerancia al alcohol de 0 a 0,3%

“Montevideo evoluciona” se llamó el acto que hizo la Lista 71 del Partido Nacional (PN) ayer de noche en el Ateneo de Montevideo, y tuvo como hilo conductor mostrar la visión política del sector sobre las transformaciones que necesita la capital. Antes del inicio del evento, Andrés Abt, alcalde del Municipio Ch, dijo a la diaria que desde su rol tiene ganas de poder impulsar “proyectos y visiones” que realizaron en el municipio y que “pueden ser buenos para el resto de Montevideo”. “Una de las propuestas que hoy pensamos largar es que el gobierno departamental debería tener un gabinete de alcaldes, y que las decisiones del desarrollo de la ciudad sí o sí tienen que pasar por los alcaldes, porque somos nosotros los que estamos en el territorio”, señaló. Agregó que se basa en el “planteo filosófico de que lo pequeño transforma la ciudad y se puede implementar desde ahí”. En cuanto a si debe haber concertación para que la oposición llegue a la Intendencia de Montevideo (IM), Abt dijo que si bien su partido todavía no se pronunció sobre el tema, él piensa que “la herramienta de abrir la frontera de los partidos políticos para poder juntarse con gente que tenga un propósito de ciudad es beneficiosa”.

El diputado Gustavo Penadés fue el encargado de abrir el acto. Dijo que la actual gestión de la IM a cargo de Daniel Martínez es “de las peores” en cuanto a resultados “que recuerde”. Luego el Daniel Martínez blanco, que es edil, enumeró las “promesas incumplidas” de su tocayo, mostrando una diapositiva. Por ejemplo, “auditoría externa financiera y de gestión, base para una reestructura de la IM”. También “resolver el problema de la basura y reformular el sistema de recolección y disposición final de residuos” y buscar una alternativa “al anunciado colapso de la usina Felipe Cardozo”. Además, “bajar 15% los gastos de funcionamiento y tener un mayor control del gasto”. “Bajar la cantidad de cargos políticos y de particular confianza”. “Aplicar a Montevideo un ‘shock de obras’”. El intendente “habló de pensar en el Montevideo de 2030 y hace pocos días ya nos hablaron del Montevideo de 2050. Sin embargo, las obras a financiarse con el Fondo Capital no han tenido significativos avances”, se señalaba en la pantalla. Por último, otra de las “promesas incumplidas” de Martínez, según Martínez, fue “achicar la burocracia y bajar los tiempos de los trámites”, ya que “el tiempo promedio que lleva abrir una empresa en la IM es de tres meses a dos años, según el sector”.

Cerró el acto el senador y precandidato del PN Luis Lacalle Pou, que tocó varios temas, referidos a la capital y no tanto. Opinó que “está bravísimo” conservar el Montevideo rural por varias razones, desde el tema de la inseguridad pero también desde el punto de vista productivo, y que ese “es un tema nacional”. “Yo fui impulsor y creador del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. Nos dieron como quien no lava y no tuerce, y era un fondo espectacular para que los granjeros recibieran un subsidio”, señaló. Por último, sostuvo que las bodegas de Montevideo y Canelones “han sufrido un embate enorme de los vinos importados” y que “todavía le sumamos que en Uruguay tomar una copa de vino es pecado capital”. Por lo tanto, el precandidato prometió que si llega al gobierno va a impulsar “que se vuelva al 0,3% [como máximo de alcohol en sangre], para que se pueda tomar una copita de vino”. Una ola de aplausos recorrió la sala.