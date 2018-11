Martínez está dispuesto a que haya debates mientras sean en “igualdad de condiciones” y “mano a mano”

El diputado Fernando Amado (ex Partido Colorado, PC) inició ayer las conversaciones con precandidatos presidenciales para buscar apoyos y reflotar el proyecto de ley que presentó en 2015 que establece la obligatoriedad de los debates entre candidatos a la presidencia de la República.

El primer precandidato que se reunió con Amado fue el nacionalista Luis Lacalle Pou, que ya se ha manifestado a favor del proyecto. En cambio, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, luego de salir del despacho de Amado señaló en rueda de prensa que no quiere adelantar posición, ya que aún no conversó al respecto con los legisladores de Frente Amplio (FA). No obstante, dijo que los debates le parecen bien “en un formato de igualdad de condiciones”, y no como ocurrió el de las elecciones de 2014 en el Ateneo de Montevideo, en el que participaron todos los candidatos menos Tabaré Vázquez. Martínez dijo que el actual presidente no fue porque “iba a ser lo que terminó siendo: todo el mundo pegándole al FA y al candidato que iba primero en las encuestas”, por eso prefiere que los debates sean “mano a mano”, para realmente “debatir ideas” y no “pegar avisos comerciales de ataque al que puede ganar”. Consultado sobre la posibilidad de un debate entre los precandidatos del FA, Martínez destacó que si hay algo que caracteriza a su fuerza política es un programa común, por lo tanto, le parece que sería, al menos, “aburrido”.

A su vez, Amado dijo a la prensa que Lacalle Pou ya conocía el proyecto pero Martínez no, y resaltó el gesto de que el intendente lo haya visitado en su despacho, dados “los grados que tiene cada uno en política”.

Amado repasó que cuando presentó el proyecto de ley por primera vez, en la legislatura pasada, la oposición se manifestó a favor, por lo que sería “medio raro” que algún legislador cambiara de opinión. En cuanto al FA, “había algunas miradas positivas y otras no tanto”, pero más que nada porque el candidato del FA de ese momento, Vázquez, había decidido no debatir. “Me reúno con los precandidatos a presidente porque sería ingenuo si pensara que se va a aprobar algo acá [en el Parlamento] sin irles a preguntar a los candidatos de las fuerzas políticas”, señaló Amado. Por último, dijo que actualmente hay un escenario “más optimista” para aprobar el proyecto de ley, ya que la elección de 2019 será “de final bastante abierto” y con candidatos de otra generación, salvo en el PC, “que capaz que está” Julio María Sanguinetti. A propósito, Amado dijo que ayer se contactó con el ex presidente para reunirse por el proyecto de ley, y le contestó que mejor hablara con el secretario general del PC, el diputado Adrián Peña. Amado ya tramitó entrevistas con todos los precandidatos, incluso con “[Juan] Sartori, que es más nuevo y quizás podía haber quedado por el camino”.