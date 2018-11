Novick trató de soberbio a Sanguinetti

Tras las críticas del ex presidente Julio María Sanguinetti (Partido Colorado, PC), el líder y candidato del Partido de la Gente (PdlG), Edgardo Novick, contestó que, aunque el colorado dice “con soberbia” que no tiene nada más para agregar a su currículum, “siempre hay algo más para agregar, y es preocupándonos por la clase trabajadora y por la gente más humilde”. Novick reiteró que quiere que se reedite la Concertación para ganar las elecciones nacionales, “tal vez en primera vuelta”. “Todos los esfuerzos valen. Que cada partido siga existiendo, pero no hay que correr el mismo riesgo que en 2009 y 2014. Nada nos asegura que con la suma de la oposición en la segunda vuelta se gane”, apuntó.

El lunes, en un acto del sector Batllistas, Sanguinetti demandó que Novick respetara “las normas que dicen que la publicidad sólo se puede hacer 30 días antes de la elección” y no siguiera “publicando costosos avisos en las páginas de los diarios”, en referencia a los que el líder de PdlG está publicando en el diario El País. Ayer Novick dijo que no vio “preocupado [a Sanguinetti] por que el Frente Amplio [FA] utiliza los organismos nacionales para hacer publicidad en favor del gobierno, con plata de todos los uruguayos”, y remarcó que él lo hace con dinero que ganó trabajando.

Ayer, el diputado Daniel Peña (PdlG) dijo a la diaria que lo publicado por Novick no es propaganda sino un “mensaje” para la población, por lo que no estaría incumpliendo la Ley 17.045, de Regulación de la Publicidad Electoral. Esa norma dice que sólo está permitida la propaganda de los partidos en los últimos 30 días previos a las elecciones internas, nacionales o departamentales, con excepción de “la difusión de información sobre actos políticos y actividades habituales del funcionamiento de los partidos, así como la realización de entrevistas periodísticas”. Peña sostuvo, además, que “no pasó absolutamente nada” con la denuncia que funcionarios del FA de la Corte Electoral anunciaron que presentarían, y que Novick no fue denunciado porque “no existe el delito”. El martes de la semana pasada la diaria informó que esos funcionarios presentarían un escrito contra Novick, que nunca llegó a la Corte Electoral. Valentina Coito, una de las responsables de la iniciativa, explicó que decidieron no presentarse como ciudadanos y prefirieron trasladar la carta a la presidencia del FA, para que la fuerza política decidiera si realizaba un planteo a la Corte. A su vez, fuentes del FA dijeron a la diaria que mantuvieron reuniones con el grupo pero que aún no se decidió qué hacer.

Sobre la reticencia de los colorados y los nacionalistas a competir bajo un solo lema en las internas, Peña dijo que se debe a que “la Concertación [en las elecciones departamentales de 2015] sacó 50 veces más votos que el PC y dos veces y media más que el Partido Nacional [PN]”, y agregó: “Los partidos ya dijeron que no y hablan de coalición, algo que nunca funcionó”.

Acerca de la reacción de Sanguinetti, opinó que “son los gritos de la vieja política cuando se empieza a notar que la cosa va a cambiar”, y que “no sólo va a cambiar el gobierno del FA sino también los liderazgos de la oposición, y eso es lo que irrita a muchos, que llevan una vida teniendo el control de los partidos y empiezan a sentir que puede haber estructuras que los dejen afuera”. Sobre el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, Peña comentó que su partido no se identifica ideológicamente con él, porque “de pique la base del PdlG no es la ideología, sino la gestión”. “Cada país tiene claras sus necesidades y está buscando a sus líderes, es claro que no los está encontrando en la política tradicional, en eso es en lo único que nos parecemos”, además de “la lucha frontal contra la delincuencia y la corrupción”, acotó. El legislador aseguró que si hay casos de corrupción en el PdlG echarán a la persona en 48 horas y, si es posible, harán la denuncia correspondiente a la Justicia.