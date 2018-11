Desde el lunes el Sindicato Anestésico-Quirúrgico (SAQ) lleva a cabo un paro general de 72 horas, en reclamo por un subgrupo propio en los Consejos de Salarios. En la actualidad estos profesionales son representados por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), algo que rechazan. “¿Cómo vamos a ser representados por médicos que básicamente son personas sin ambición en la vida? Porque si fueran ambiciosos se habrían dedicado a la cirugía o la anestesiología. ¿Me van a decir que los albañiles o los portuarios aceptarían ser representados por personas que no quieren ganar sueldos más altos?”, declaró a este medio un anestesista que integra la directiva de la SAQ. La medida gremial fue cuestionada por el gobierno y por el SMU, pero en las últimas horas recibió algunos apoyos. “Se han solidarizado con nosotros las gremiales de empresas funerarias, floristas y embalsamadores. Porque nuestras medidas no sólo nos benefician a nosotros, también los benefician a ellos. Nos consideran aliados en la lucha por mejorar los ingresos”, explicó el profesional consultado. De todas maneras, reconoció que hay “algunas diferencias” con estas gremiales, por ejemplo la política del SAQ de perjudicar sistemáticamente a los sectores de la población con menos ingresos. El propietario de una empresa funeraria explicó: “La gente pobre no gasta en velorios. Necesitamos que aumente el número de personas ricas que se mueren por falta de atención médica”.