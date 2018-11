Patria Gaucha: Intendente de Tacuarembó molesto con declaraciones del Mides, que Mundo Afro apoya

La divulgación del afiche de la Fiesta de la Patria Gaucha 2018, con la imagen de una mujer afrodescendiente que amamanta a un bebé blanco, causó críticas desde organismos del Estado y organizaciones sociales. Marina Arismendi, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sostuvo que el afiche “no representa” la fiesta que se realiza en Tacuarembó, y aclaró que no existe censura, sino solamente una opinión de la secretaría de Estado, en el marco de la libertad de expresión, según informó Montevideo Portal. “El pintor puede pintar lo que tenga ganas, pero opinamos libre y democráticamente”, añadió la ministra.

El lunes, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Mides expresó en un comunicado sus reparos acerca del afiche elegido por la Intendencia de Tacuarembó, y convocó a reflexionar sobre el contenido de la imagen que “retrotrae a un pasado que la comunidad afrodescendiente y la sociedad uruguaya toda deben rechazar, porque invisibiliza el impacto que la cultura esclavista y racista generó en las personas que la sufrieron”.

Néstor Silva, presidente de Mundo Afro –asociación que promueve los derechos y el aumento de la visibilidad de la población afrodescendiente en Uruguay–, compartió, en declaraciones a Radio Sarandí, las apreciaciones realizadas desde el Mides, y añadió: “Cuando se cometen este tipos de acciones hay que denunciarlas siempre, también para que podamos comprender de qué hablamos cuando decimos racismo estructural y en este caso racismo institucional”. Silva expresó que “tenemos un problema” si no se analizan los elementos que se representan y que se reivindican a través de la simbología, pero acotó: “No estamos acusando a la Intendencia de Tacuarembó ni a ningún municipio de una actitud explícita de racismo”, porque “quizá” la intención era la contraria.

Por su parte, el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, aseguró a la radio Monte Carlo que “generó un profundo desagrado en la comuna la poca seriedad con que el Mides ha manejado el tema” del afiche. El jerarca sostuvo que la actuación del ministerio no fue el “procedimiento institucionalmente más correcto”, y que lo más “lógico” habría sido que manifestara primero su preocupación al gobierno departamental y después difundiera el comunicado e hiciera declaraciones a la prensa.

Da Rosa alegó que aún no ha recibido una comunicación oficial al respecto, y que el mantenimiento del afiche depende de la decisión de la comisión encargada de esos aspectos. Añadió que si bien hay quienes opinan que la imagen, pintada por el artista Fernando Fraga, tiene un contenido racista, otros “dicen que se pretende aplicar un mecanismo de censura sobre la libertad de expresión del artista”.

Fraga sostuvo que los cuestionamientos a la obra le causaron “sorpresa” y opinó que “estamos pasando por un problema que llega a tocar la libertad de expresión”, según informó Radio Carve. El artista lamentó que el gobierno y colectivos sociales tildaran su cuadro de racista y adujo que no buscó reivindicar la esclavitud, sino que trató de “documentar un hecho histórico”, pero que no pintó una esclava “por más que en ese momento sí las había”. La esclavitud “existe y existió, pero no la estoy reivindicando con mi obra. Simplemente mostré un poquito de la historia”, manifestó.

Según Fraga, la Fiesta dela Patria Gaucha “tiene una comisión de 20 personas”, “todas estaban de acuerdo con el cuadro”, y “no van a dejarse influenciar por opiniones que para mí están fuera de lugar”. “La idea es que no se retire el cuadro”, concluyó.