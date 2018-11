Sanguinetti le dijo a Novick que “respete las normas” y “no siga publicando costosos avisos” en los diarios

Sonaban los bombos en la repleta sala de la convención del Partido Colorado (PC), donde ayer de noche el sector Batllistas, liderado por el ex presidente Julio María Sanguinetti, llevó a cabo un acto para lanzar la candidatura a diputado del contador Guzmán Ifrán. Aunque Sanguinetti ya dijo infinitas veces que no será candidato, el diputado Tabaré Viera coqueteó con la idea al inicio de su discurso. Dijo que si la renovación pasa por la edad, en Batllistas tienen militantes jóvenes, pero el PC no hace “fracturas generacionales”, ya que “la inteligencia y la honradez” no son cuestiones de edad. Por eso varios batllistas fueron a buscar al ex presidente y le pidieron “un sacrificio más” por “el partido y la república”, en esta hora “crucial” del partido, “que viene votando mal” y en la que “algunos abandonan el barco y se retiran”. “Vivimos en un país en el que, lamentablemente, la violencia campea y que todo indica que, de continuar este gobierno, las cosas no van a ir mejor sino peor”, señaló el diputado, por eso “los uruguayos no nos podemos dar el lujo de mantener en su casa a una figura de esa capacidad y de esa experiencia”, se lo precisa “en la lucha y al frente”, añadió en referencia al ex mandatario.

Viera sostuvo que Batllistas es la “columna vertebral” del PC, que lidera la interna y “la va a ganar”, y les contestó a quienes los critican porque no tienen candidato ni renovación. Dijo que no es que no tengan candidato, sino que todavía no decidieron quién será el candidato porque Sanguinetti subrayó que es “del tiempo de antes”, cuando “primero se armaba la columna y luego se definía el candidato”. “No como ahora, que cualquiera sale y dice ‘soy candidato y a ver quién me sigue’. Algunos empiezan temprano porque tienen que darse a conocer, pero nosotros no tenemos esa necesidad, porque en Batllistas no tenemos un candidato pero tenemos un presidente”, señaló Viera. Por último, dijo que “para novedad” tienen “un clásico”, que es “lo que vale”, la “garantía de calidad”, y “eso es el doctor Sanguinetti”.

Cuando llegó el turno del ex presidente, para cerrar el acto, dijo que su partido es el “clásico”, que representa “los valores esenciales del país”. “Nuestra versión del nacionalismo, del amor a la patria, es el patriotismo constitucional, la libertad, la justicia social, aquella que se formó desde nuestra educación pública, y es eso lo que sentimos que hay que rescatar hoy”, señaló Sanguinetti. Agregó que son hijos del “glorioso pasado” que está adentro de ellos, y que son batllistas y colorados porque el PC fue “la independencia de la república, con nuestro caudillo [Fructuoso] Rivera”. Luego citó al filósofo y sociólogo alemán Max Weber, quien decía que la ética tiene dos visiones, la de la convicción, que es la del intelectual, “que piensa que hay que hacer lo que corresponde a sus principios, desligándose de las consecuencias”, y la otra, “la de la responsabilidad”, que debe ser la del político, “que debe defender sus principios dentro de la realidad, no desligarse nunca de las consecuencias y asumir la responsabilidad de todos sus actos; eso es el PC”.

De cara a las elecciones de 2019, Sanguinetti sostuvo que los votos colorados “son los que van a definir la elección”, y se refirió nuevamente al “gobierno de coalición” con el Partido Nacional (PN), que viene mencionando desde que volvió a la política electoral. Subrayó que las coaliciones son “la esencia de la vida política”, y que ahora “está muy de moda” desacreditarlas. Recordó la salida de la dictadura, a raíz del Pacto del Club Naval, que fue “un acuerdo político” con Liber Seregni y Juan Vicente Chiarino, pero “desgraciadamente”, el PN “no lo entendió”. También rememoró que su segundo gobierno (1995-2000) fue de coalición con el PN y fue lo que permitió “hacer la reforma de la educación y la seguridad social”.

Ante todo, respeto

“Me duele decirlo porque no me gusta el cuestionamiento, pero a veces no hay más remedio que exigir respeto”, dijo Sanguinetti, en referencia a las últimas declaraciones públicas del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, que el sábado, en un acto, se refirió a la coalición de partidos de la oposición. Dijo que Sanguinetti y Luis Lacalle Pou “están confundiendo a la gente”, dado que fue él quien dio la idea, pero se la negaron. “Desde esta gloriosa casa le digo al señor Novick que respete. Él no puede ni debe presumir intenciones. No puede decir que estamos queriendo confundir a la ciudadanía, porque estamos hablando claro. Él tendrá otra idea –allá él–, pero que respete la nuestra y nos respete a nosotros”, dijo Sanguinetti. También se refirió a la publicidad de Novick que salió publicada a página entera en el diario El País en los últimos domingos: “Que respete también las normas que dicen que la publicidad sólo se puede hacer 30 días antes de la elección y no siga publicando costosos avisos en las páginas de los diarios”, indicó Sanguinetti, en referencia al primer artículo de la Ley 17.045, que regula la publicidad electoral.