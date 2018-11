Ayer terminó el paro de 72 horas que el Sindicato Anestésico-Quirúrgico llevó a cabo en reclamo de una representación propia en los Consejos de Salarios, independiente del Sindicato Médico del Uruguay. La medida generó quejas de los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística. “A nosotros nos lleva mucho trabajo calcular la expectativa de vida, y cada vez que los cirujanos y anestesistas empiezan con sus medidas gremiales hay que hacer todos los cálculos de nuevo, porque la expectativa de vida de la población baja considerablemente. Por lo menos que nos paguen horas extras”, declaró un funcionario del organismo.

A última hora de ayer se supo que, a raíz del paro, Satanás decidió iniciar la construcción del décimo círculo del infierno, que servirá para albergar a los cirujanos y anestesistas. “Se trata de un proyecto que aún no tenía fecha de concreción, pero con esto de que decidieron hacer paro solamente en los hospitales públicos y las mutualistas, pero no en los seguros privados, claramente se ganaron el derecho a tener su propio círculo”, declaró el Emperador del Mal. Hasta ahora, estos profesionales de la salud se instalaban en otros círculos, algo que generaba quejas de los condenados. “Yo solamente maté a una persona, y sin hacerla sufrir, pero estos quieren matar a un país entero y bien de a poquito. No es justo que nos mezclen”, se quejó un homicida que habita en el séptimo círculo.