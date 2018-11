Tabaré Vázquez y Carolina Cosse inauguraron el Antel Arena

"No hablo más porque van a creer que quiero ser precandidato a alguna cosa", dijo Emiliano Brancciari, líder de No Te Va Gustar, en medio del show inaugural del Antel Arena, ubicado en Villa Española, donde estaba el Cilindro Municipal. El grupo se encargó de abrir el evento, con una versión instrumental del Himno Nacional, y luego lo cerró con un petit show en el que no faltaron hits como "Al vacío", "No era cierto", "Clara" y "Cielo de un solo color" -estos dos últimos con Larbanois & Carrero y Agarrate Catalina-. En el medio se presentaron Malena Muyala y Francis Andreu, con sus respectivos músicos, y una pareja de bailarines del Ballet Nacional del Sodre. Todos los shows mostraron un primer nivel de sonido que se podía percibir desde casi todos los ángulos del recinto.

Al evento asistieron varios jerarcas del gobierno, empezando por el presidente Tabaré Vázquez -junto con su esposa, María Auxiliadora- y la vicepresidenta, Lucía Topolanksy, quienes se sentaron en primera fila al lado de la principal impulsora del proyecto, la ex presidenta de Antel y actual ministra de Industria, Carolina Cosse.

Andrés Tolosa, Carolina Cosse, Tabaré Vázquez, María Auxiliadora Delgado y Lucía Topolansky, ayer, en la inauguración del Antel Arena.

Si bien no hubo discursos oficiales por parte de los jerarcas del Poder Ejecutivo, la ministra fue abordada por un enjambre de periodistas en más de una oportunidad. En una de esas ruedas de prensa Cosse se mostró emocionada, recordó que solía vivir a unas pocas cuadres del novel recinto y resaltó que es una obra "de primer nivel" que fue construida por uruguayos. "Es algo que no hubo nunca en Uruguay, pasa a la lista de iconos nacionales. Es una obra para todos. No solo va a tener entradas económicas en todos los espectáculos, sino que también va a poder ser usada por todos los uruguayos en destinos momentos del año", subrayó. Además, destacó que, cada vez que haya un espectáculo o un partido de basquetbol, habrá "picos de ocupación" por "la cantidad de técnicos que hay que contratar".

Por último, Cosse fue consultada por el costo de la obra, que a fin de cuentas fue más alto de lo planificado (según Andrés Tolosa, actual presidente de Antel, 82 millones de dólares). Admitió que costó más pero destacó "la transparencia de los procesos". "Además, se ve acá. Es aquí donde están los dineros de los uruguayos, en esta obra que está completando un ecosistema de telecomunicaciones fabuloso que pone a Uruguay en el mundo", finalizó la ministra.

Por su parte, Vázquez opinó que el de ayer fue un día “de festejo y alegría”, y agregó que el nuevo edificio, con sus posibilidades técnicas y locativas (tiene capacidad para albergar a más de 10.000 personas y será utilizado para espectáculos artísticos, eventos deportivos, congresos y ferias), es una obra de gran importancia para el barrio, para Montevideo y para todo el país. “Estamos muy contentos y satisfechos, y espero que todos lo disfruten al máximo, como se merecen”, dijo. El presidente también destacó la calidad del proceso que culminó en esta inauguración: “Es un muy lindo edificio, muy cómodo, está bien ubicado y llega el transporte colectivo de todos lados”. Ante las preguntas de los periodistas reunidos en el lugar relativas al costo de la obra, el mandatario se limitó a hacer notar la belleza de las instalaciones y la importancia que tiene para la zona un espacio de estas características. “Miren todos los adornos y las plantas, qué bonitas, está muy lindo esto, vamos a disfrutarlo”, dijo Vázquez, de muy buen humor.

Antel Arena.

.