Topolansky le aconseja a la 711 no centrarse únicamente en Sendic

La vicepresidenta Lucía Topolansky le “aconsejó” ayer al sector político liderado por Raúl Sendic, Compromiso Frenteamplista (CF, Lista 711), que no se centre únicamente en el debate sobre si el ex vicepresidente será o no candidato al Senado por el Frente Amplio.

En declaraciones a la prensa, Topolansky sostuvo que a CF “no le sirve una focalización eterna” en “la pregunta sobre Sendic, porque eso distorsiona la propuesta”.

La vicepresidenta también dijo que el 15 de diciembre se reunirá el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) para tratar los numerosos casos pendientes con dictámenes del Tribunal de Conducta Política, entre ellos el de Sendic. “Como resultado, allí puede haber una sanción; no se qué se está manejando, pero puede haber una [sanción] inhabilitante”, esbozó Topolansky, y comentó a título personal que preferiría un cambio de actitud que “saliera del sector” orientado por Sendic. Luego aclaró: “No estoy hablando del núcleo duro de militantes convencidos, sino de los votantes del sector. Sería más amigable para ellos. Aunque capaz que yo estoy antigua en mi percepción de las cosas”.

“La estrategia del FA no pasa por lo que haga Sendic. El FA va a aprobar un programa, va a ir con cuatro candidatos a junio y va a armar una fórmula. Pero la suerte de la lista 711 está ahí. Mi consejo para ellos es que salven el proyecto”, finalizó.

Por su parte, Sendic volvió a dejar en claro ayer que si el FA no quiere que sea candidato, deberá impedírselo expresamente. “Considero que ya hice renunciamientos de acuerdo a los errores cometidos y a la situación interna de la fuerza política. Si quieren inhabilitarme, que me inhabiliten, eso no va a impedir que haga campaña electoral, aunque tampoco es que me muera por ser senador o diputado. Lo único que me interesa es que el FA gane las elecciones y cambie la forma de relacionarse con la sociedad”, dijo en declaraciones a FM Navegante, de Rocha.

El ex vicepresidente criticó al presidente del FA, Javier Miranda, por su intención de trasladar al Tribunal de Conducta Política el caso de los diputados frenteamplistas que “se negaron a votar el ingreso de las fuerzas norteamericanas” en Uruguay durante el desarrollo del G-20 en Buenos Aires. “Me parece increíble y difícil de explicar que esto ocurra en una fuerza antiimperialista”, sostuvo.

CF se encamina a definir la semana que viene a qué precandidato apoyará en la interna del FA, y si bien dirigentes del sector han hecho saber que hay varias posturas en el sector, la mayoría de las preferencias parece inclinarse hacia el comunista Óscar Andrade. Por ejemplo, el senador Leonardo de León dijo ayer, en declaraciones recogidas por Radio Montecarlo, que su sector decidió en su último plenario nacional apoyar todas las precandidaturas, pero que personalmente le gustaría respaldar a Andrade. “Sería un candidato que en lo personal apoyaríamos con mucho gusto. Es parte de la renovación, viene del trabajo y tiene posiciones muy claras de izquierda, y estos temas vinculados al trabajo, el desarrollo y el aporte que pueden tener la investigación, la innovación y la educación los tiene muy claros”.

El diputado Saúl Aristimuño, también de la 711, resaltó que Andrade no se haya sumado a las críticas a Sendic que vienen de otros precandidatos y sectores del FA. “Es lo que habríamos deseado de todos”, dijo el legislador en declaraciones a El Espectador. “Que hablaran de propuestas, [pero] no hacer campaña hablando de la figura de Sendic, que parece que les da resultado político”, disparó.