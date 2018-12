Carlos Moreira cree que hoy no es necesario que Sartori vaya a la Comisión de Ética

El precandidato del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga (Movimiento Juntos) participó ayer en los festejos por los 30 años de la Lista 904, liderada por el actual intendente de Colonia, Carlos Moreira. En el acto, realizado en el Club Peñarol de Tarariras, Larrañaga dijo que el centralismo político es “la principal enfermedad” uruguaya. “El cambio que el país precisa es el de un gobierno que mire toda la extensión territorial del Uruguay, que mire a cada ciudadano, viva donde viva, para que pueda tener una oportunidad”, afirmó. Sobre la seguridad, uno de los temas en los que Larrañaga está basando su campaña, dijo que su sector no se quedó con “interpelaciones y pedidos de censura”, sino que lanzó la campaña Vivir sin miedo para reformar la Constitución. “Hicimos algo más, sin medir costos políticos, sin andar sacando cálculos electorales, sin andar preguntando qué apoyos íbamos a tener. Salimos a recorrer el país y ahora tenemos decenas de miles de firmas para intentar cambiar la seguridad pública de nuestro país”, apuntó.

Moreira le comentó a la diaria que la seguridad en Colonia es buena, a tal punto que es el departamento más seguro de Uruguay, y reconoció el trabajo del jefe de Policía departamental, Robert Yroa. “Ha respondido muy bien, yo confío en que la delincuencia no nos sobrepase”, dijo. No obstante, reconoció un aumento de delitos contra la propiedad, como las rapiñas y los copamientos. Sobre el Ministerio del Interior, opinó que el titular de la cartera, Eduardo Bonomi, “tiene su ciclo agotado hace muchísimos años” y “es necesario que sea sustituido”. “No entiendo cómo continúa en su cargo”, acotó.

Acerca de su futuro político, confirmó que aspira a un cuarto mandato en la Intendencia de Colonia, que gobernó antes de 1995 a 2000 y de 2000 a 2005.

Sobre las elecciones internas, aseguró que el PN se “agranda” con la diversidad y que los cinco precandidatos “responden a distintas expectativas”. El intendente espera que la reciente incorporación a la contienda del empresario Juan Sartori (Todo por el Pueblo) sea un aporte para el partido. “No lo veo como una cosa negativa. Es una irrupción de alguien que no está vinculado con la política y que Uruguay no conoce demasiado”, dijo, y descartó que Sartori deba comparecer ante la Comisión de Ética del PN por una deuda de más de cuatro millones de dólares que la empresa Union Agriculture Group (UAG), dirigida por el precandidato hasta mediados de este año, mantiene con el Banco República. “Las notas periodísticas han sido contradictorias. Yo creo que no debería ir a la Comisión; si hay elementos de juicio para hacerlo puede ser, pero hoy por hoy no creo que sea necesario”, expresó.

En el acto de ayer también estuvo presente el ex ministro del Interior Juan Andrés Ramírez, quien además fue uno de los fundadores de la Lista 904. En su discurso dijo que Larrañaga es el mejor candidato porque “nadie jamás ha logrado decir una palabra sobre su honestidad profesional, personal o política”.

El sábado pasado Larrañaga había participado en la despedida de año de la Lista 51, de Paysandú, encabezada por el diputado Nicolás Olivera. En esa oportunidad criticó a Bonomi asegurando que el país pierde el respeto cuando “un ministro del Interior anda cuerpeando a manifestantes que legítimamente estaban reclamando por el trabajo”, y que “perdemos el respeto cuando dejan que 14 o 16 forajidos terminen haciéndose dueños del Centro de Montevideo, pintarrajeando a la Policía con pistolas de pintura, rompiendo vidrieras, desacatando frente a la autoridad, atacando a los periodistas”.