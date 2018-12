El clima durante la primera semana de diciembre se está presentando bastante más frío y ventoso que lo que se espera a esta altura del año. Según los pronósticos, los días feos continuarán hasta el viernes. Desde el Ministerio de Turismo reconocieron que “no es positivo” que el primer mes de la temporada comience de esta manera, pero aclararon: “De todas maneras, para el caso de los brasileños esto no nos afecta, porque sea cual sea el clima en Uruguay, en Brasil siempre va a estar más lindo. Si un brasileño decide venir acá, claramente no lo hace por el clima. Por otra parte, los argentinos no van a venir, esté lindo o esté feo”, declaró un funcionario de la cartera.

La visión de los turistas que eligieron la primera semana de diciembre para tomarse su licencia anual es bastante diferente. “Yo me voy todos los años en enero o febrero, y me cago de frío. Esta vez opté por irme en diciembre y también me estoy cagando de frío. Lo bueno es que esto me llevó a concluir que Dios no existe o, en todo caso, existe pero nos odia, así que decidí convertirme al satanismo. A ver si el año que viene tengo más suerte”, declaró un turista que viajó a San Luis, en Canelones. Otro turista, que en este caso alquiló una casa en el balneario rochense de La Aguada, reconoció: “El clima de estos días me deprimió un poco, porque ahorré todo el año para pasarla mal. Pero lo bueno es que ahora me siento mucho menos materialista, y siento que tendría que preocuparme por las cosas más importantes de la vida”.