El kirchnerismo se prepara para las elecciones de 2019

A diez meses de las elecciones presidenciales argentinas, previstas para octubre del año que viene, los diferentes sectores políticos están intensificando sus movimientos y comienzan a afinar las candidaturas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto. En este marco, el fin de semana lanzó su candidatura a la presidencia Agustín Rossi, el jefe de la bancada de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria-Partido Justicialista, en un acto celebrado en la ciudad de Rosario.

Bajo el lema “Agustín Rossi presidente, con Cristina siempre”, el ex ministro de Defensa dijo que “no sorprende la pobreza” y vaticinó que “todos los indicadores sociales van a ir a empeorando” en el país durante el gobierno de Mauricio Macri. “Primero Macri dijo que iba a terminar con la inflación y después pidió que se lo juzgue por la pobreza. ¡Que no prometa nada más!”, dijo Rossi, según citó el diario Tiempo Argentino. En el acto, en el que participaron dirigentes kirchneristas, progresistas, sindicales y también del Partido Justicialista (PJ), Rossi, además de criticar al gobierno, definió algunas líneas de lo que sería un gobierno suyo. Pero reafirmó que bajará su candidatura si la ex presidenta Cristina Fernández decide postularse, algo que parece bastante probable.

El domingo Fernández difundió un mensaje político mediante un video que grabó y que fue difundido en un encuentro de militantes de Unidad Ciudadana en la provincia de Entre Ríos. Unidad Ciudadana es la denominación que adoptaron en varias provincias los sectores kirchneristas que se presentaron en las elecciones legislativas de 2017. Los diputados nacionales elegidos por esas listas integran el bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista.

En el mensaje a la militancia, Fernández afirmó que “entre todos podemos volver a construir un país mejor” y resaltó la construcción de una fuerza que represente a “todos los sectores de la sociedad”. “Creo, estoy convencida de que nos merecemos una Argentina mejor”, dijo la ex mandataria y actual senadora, que en los últimos tiempos ha estado trabajando intensamente para crear un gran frente opositor que desde el PJ represente una alternativa a la alianza gobernante Cambiemos, que todavía está lejos de definir sus candidaturas, aunque no se descarta que Macri vaya por la reelección.

El nombre de Cristina Fernández también estuvo en el centro de la escena en la noche del sábado en un acto político que se llevó a cabo en el club porteño Ferro Carril Oeste, en el que el abogado y dirigente social Juan Grabois propuso la candidatura de la ex mandataria “en una gran PASO de toda la oposición” de cara a las elecciones del año que viene.

Grabois, una figura muy cercana al papa Francisco, dijo estas palabras durante el lanzamiento de la agrupación Nueva Mayoría, encuadrada dentro del Frente Patria Grande, que reúne a organizaciones sociales afines al kirchnerismo. Según Grabois, una nueva presidencia de Fernández sería “la garantía de la anulación del programa neoliberal y el pacto con el Fondo Monetario Internacional”. Agregó: “Ganar o perder depende de nosotros, porque el gobierno es horrible y nadie lo quiere. No queremos a nadie afuera. Contra la pobreza, hay que darles poder a los pobres; contra la corrupción, poder a los ciudadanos”.

Si bien se está conformando un bloque de apoyo a la candidatura de Fernández, dentro del policromático arco del peronismo aparecen muchas otras opciones apuntando a las elecciones presidenciales. Sergio Massa y su Frente Renovador son una alternativa clara al kirchnerismo, que cuenta con apoyo de ciertos sectores sindicales de enorme influencia dentro de la interna justicialista. Ya se gestó también un sector denominado Alternativa Federal, conformado por gobernadores provinciales peronistas –Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Rosana Berton (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta)– que han tenido contactos con Massa y también con otro hombre fuerte dentro del PJ, Miguel Ángel Pichetto, que lidera la bancada de senadores peronistas no kirchneristas. Hace pocas semanas, tras un encuentro con los representantes de Alternativa Federal, Pichetto remarcó la idea de que exista una alternativa a la dicotomía Macri-Fernández, y en ese sentido afirmó “que hay otro espacio que está creciendo”.