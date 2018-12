El PP y Ciudadanos iniciaron negociaciones para formar gobierno en Andalucía

Diez días después de que las elecciones regionales en Andalucía arrojaran resultados sin claras mayorías, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos decidieron ayer sentar las bases de un acuerdo político para formar gobierno. De concretarse, el pacto dará lugar a varias novedades: será la primera vez que Ciudadanos integre un gobierno autonómico y desbancará al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) andaluz después de casi 37 años en el poder. Otro factor inédito es la irrupción del partido ultraderechista Vox, que obtuvo su primera representación parlamentaria y podría tener un papel clave en la formación de gobierno.

Pese a que la aritmética hace que el apoyo de Vox sea indispensable, los líderes del PP y Ciudadanos aclararon que la extrema derecha no forma ni formará parte del acuerdo que están negociando. “Esto es un acuerdo entre dos formaciones: PP y Ciudadanos”, dijo ayer el líder regional y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, en una conferencia de prensa después de reunirse con dirigentes de Ciudadanos. “Ya cada grupo político decidirá qué quiere hacer con nuestras propuestas y candidaturas. PSOE, [la coalición de izquierda] Adelante Andalucía y Vox tomarán su decisión”, agregó.

A su lado, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, se manifestó en el mismo sentido: “Esto es un acuerdo de dos. Lo que otras fuerzas políticas hagan o dejen de hacer no es una cuestión mía [...] Esperemos que los demás no bloqueen la formación de gobierno”. Sus palabras parecían estar dirigidas a la actual presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, cuyo partido fue el más votado en las elecciones pero no logró el apoyo suficiente como para contar con mayoría en el Parlamento autonómico, encargado de elegir el nuevo gobierno.

Unas horas antes del inicio de la reunión entre Moreno y Marín, el titular de Vox, Santiago Abascal, dijo que está “a la expectativa” de cuál será el acuerdo al que lleguen las dos formaciones conservadoras y reiteró que su partido “no será un obstáculo para facilitar una mayoría alternativa en Andalucía”.