Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón lanzan un nuevo partido en España

El dirigente de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares y el ex juez Baltasar Garzón crearon una organización política que denominaron Actúa, y el fin de semana anunciaron que presentarán candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo, en mayo. El nuevo partido se integra en una alianza regional llamada Primavera Europea, que fue impulsada por el ex ministro de Economía griego Yanis Varoufakis. Según informó eldiario.es, a esta alianza se suman partidos nuevos de Portugal (Livres), Polonia (Razem) y Francia (Nouvelle Donne), y la lista DiEM25, que fue fundada en Alemania y lleva como candidato a Varoufakis.

Todavía no se anunció quién encabezará la lista de Actúa, si lo hará Llamazares, Garzón u otro dirigente. En cualquier caso, el juez Garzón, que se hizo conocido por investigar delitos con fuerte contenido político –desde terrorismo hasta crímenes de la dictadura de Francisco Franco– y que fue destituido de la Audiencia Nacional española en 2012, ya anunció el año pasado su decisión de participar en política. Su nombre sonó incluso como candidato a la alcaldía de Madrid, pero finalmente Garzón anunció que respaldará la reelección de la alcaldesa Manuela Carmena.

En el caso de Llamazares, la creación de una lista que competirá con su propio partido pone de manifiesto las diferencias internas en la izquierda de España. Si bien el dirigente permanece en IU, la organización política de la que fue coordinador desde 2000 hasta 2008, ha sido un fuerte crítico de la alianza que el partido estableció en 2016 con Podemos, Unidos Podemos. En su momento, Llamazares manifestó dudas acerca de si los nuevos socios eran o no de izquierda y, en todo caso, qué tan firmes mantenían ellos esos principios. También declaró su preocupación por la posibilidad de que Izquierda Unida perdiera su perfil y se diluyera en esa alianza.

Por entonces, las tensiones entre los dirigentes veteranos de IU y Podemos también fueron alimentadas por el secretario general de este último partido, Pablo Iglesias, que llegó a criticar en una entrevista con el diario Público a esos políticos a los que llamó “cenizos” (que dan mala suerte), los calificó de “el típico izquierdista tristón” que no quiere ganar las elecciones y los consideró responsables de que en España “no cambie nada”. Pero sí mostró sintonía con la nueva dirigencia de Izquierda Unida, integrada por políticos como su actual secretario general, Alberto Garzón, con el que finalmente estableció una alianza. Si bien aclaró después que hizo esas declaraciones debido al enojo que le causó el entrevistador, su distancia con varios líderes de IU se mantuvo.

Manifiesto crítico

El viernes, Llamazares lanzó, junto con Cayo Lara (también ex coordinador de IU, de 2008 a 2016) y otros dirigentes de ese partido, un manifiesto crítico con Alberto Garzón y con Iglesias, en el que reclama que la alianza apoye en el Parlamento las iniciativas de izquierda del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y advierte que si no lo hace puede facilitar el triunfo de la derecha.

El documento, titulado “Por una izquierda con futuro: hacer que lo necesario sea posible”, repasa los últimos cambios políticos en España y señala que “es fundamental que, tras las próximas elecciones generales, pueda constituirse otro gobierno que avance por la izquierda”. Afirma que la moción de censura que terminó con el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, y permitió a Sánchez llegar al poder puso “en marcha una experiencia progresista”. Pero agrega que seis meses después de que el líder del PSOE fuera investido, “una parte de los apoyos parlamentarios ha roto con el gobierno y su socio mayoritario ya lo da por liquidado”, en referencia a Unidos Podemos.

A continuación, advierte que “si el balance del actual gobierno queda asociado a conceptos como ‘inviabilidad’, ‘inutilidad’ o ‘fracaso’”, se corren riesgos de que las organizaciones políticas más conservadoras avancen como lo hicieron en Andalucía, donde el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, con “discursos y propuestas propios de la extrema derecha en casi todos los ámbitos”, reúnen entre los tres la mayoría parlamentaria.

Los dirigentes señalan que para que esto no pase “ayudaría, sin duda”, el apoyo para la aprobación del presupuesto del gobierno, pero agrega que “lo esencial es que, en los próximos meses, se aprueben las medidas relativas a salario mínimo, pensiones, protección medioambiental, memoria histórica, código penal”, que “ya están sobre la mesa”, y agregan que “constituiría un error imperdonable” que una “fuerza progresista” entorpeciera esas iniciativas.

Aunque defienda ese respaldo al gobierno del PSOE, al lanzar Actúa Llamazares dijo que encuentra “agotada a la izquierda de gobierno”, en referencia a ese partido. Del mismo modo, dijo que Unidos Podemos no se ha ganado “la confianza” del electorado, según citó 20 Minutos. En cuanto a la fragmentación de la izquierda, el dirigente afirmó: “La aparición de Vox nos demuestra que hay una competencia virtuosa en la derecha, es decir, que tres partidos de la derecha no solamente no pierden escaños, sino que los ganan. Yo me pregunto por qué no va a ser posible en la izquierda una competencia virtuosa que permita que una parte del electorado que se siente huérfano de izquierdas pueda sumar escaños y pueda ganar elecciones”.

Antes, en el manifiesto, los firmantes afirmaron que la unidad de izquierda “debe ser real y basarse en el respeto a la pluralidad y no en pretensiones de hegemonía excluyente, en el reproche mutuo, en estatutos de limpieza de sangre o en estériles tacticismos cortoplacistas”.

Ya antes de que se conociera este texto, la dirección de IU decidió este año suspender la asignación de recursos al sector del partido que lidera Llamazares, Izquierda Abierta, informó eldiario.es. La decisión fue tomada, entre otros motivos, porque Llamazares promovía una nueva organización política. Si bien Actúa se transformó hace sólo algunos meses en partido político y recién el fin de semana se anunció su participación en las elecciones europeas, su creación como plataforma política comenzó a gestarse en 2017. Ayer, la dirección del partido le pidió a Llamazares y a otros militantes involucrados con Actúa que aclaren si siguen en IU o si compiten con ella.