López Obrador afirmó que en su gobierno van a estar “primero los pobres”

Andrés Manuel López Obrador fue investido presidente de México el sábado en el Congreso, donde prometió construir una “nueva patria”. El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que llegó a la presidencia en su tercera candidatura y generó una gran expectativa de cambio político en el país, dijo que asumió un compromiso con el pueblo y que no tiene “derecho a fallar”.

Durante su gobierno, y “por el bien de todos”, se aplicará “el principio de: primero los pobres”, afirmó, y dijo que “a partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México”.

A lo largo de su discurso, López Obrador se refirió a su iniciativa de promover una ley que establezca que la corrupción es un delito grave y afirmó que “el distintivo del neoliberalismo es la corrupción; suena fuerte, pero privatización ha sido sinónimo de corrupción”. Al respecto, reiteró su posición contraria a que su gobierno impulse investigaciones acerca de quienes hayan ocupado cargos y se hayan beneficiado del poder en mandatos anteriores. “No habría juzgados ni cárceles suficientes y, lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación”, dijo. Por otra parte, anunció que comenzará de inmediato un proceso de amnistía para personas que están presas por razones políticas o por persecución promovida por representantes de gobiernos anteriores.

Entre los planes que repasó López Obrador, se encuentran los de construir y renovar refinerías para lograr el autoabastecimiento energético, otorgar un millón de pensiones por discapacidad, duplicar el monto de las jubilaciones y lograr que cuenten con la suya todos los adultos mayores. El nuevo presidente también se propone generar diez millones de becas para estudiantes, crear 100 nuevas universidades públicas y promover la contratación de 2,3 millones de jóvenes en empresas como aprendices remunerados, y se compromete a llevar adelante estos planes sin endeudar a México. En cuanto a la seguridad pública, si el Congreso lo aprueba, planea crear una Guardia Nacional liderada por militares y que actúe garantizando el respeto a los derechos humanos, afirmó en su discurso.

López Obrador reiteró que su gobierno va a recortar los sueldos de altos funcionarios, incluido el del presidente, y que impulsará una reforma constitucional para eliminar los fueros para quienes ocupan esos cargos. Además, tiene previsto hacer una consulta, en dos años y medio, para que el pueblo determine si quiere que él continúe en la presidencia y termine el mandato, que en México dura seis años.

Un símbolo del intento de acercar la presidencia a la gente fue la decisión de López Obrador de seguir viviendo en su casa y convertir la lujosa residencia de Los Pinos en un centro cultural, que comenzó a funcionar el mismo sábado. Otro fue el acto masivo en el Zócalo que siguió a la ceremonia formal de asunción. Allí, ante más de 120.000 personas, representantes de 68 pueblos indígenas le entregaron el bastón de mando.

A los presentes en el Zócalo, el presidente les pidió que le tengan “paciencia y confianza”, y agregó: “Nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y eléctrica”. Manifestó que “gobernantes revolucionarios” se han quedado sin apoyo por falta de contacto con el pueblo. “No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada”, dijo, antes de agregar: “Sin ustedes, y esto lo digo con todo respeto –hablando en el terreno político–, los conservadores me avasallarían fácilmente”.