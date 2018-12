El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, había declarado en varias ocasiones que no pensaba presentarse a la reelección, pero a fines de la semana pasada declaró que sí le interesaría ocupar su cargo por un nuevo período. El senador José Mujica declaró sobre este tema: “Todo el mundo sabe que yo tengo diferencias con Almagro, pero con esta voltereta en el aire que acaba de dar me cae un poquito mejor. Creo que jamás podría pelearme a muerte con alguien que como te dice una cosa, te dice la otra”.

Mientras tanto, Almagro continúa con su ofensiva contra países de Latinoamérica gobernados por la izquierda, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. El viernes se refirió al primero de estos países como “enemigo de la democracia”. “No podemos seguir siendo cómplices con nuestro silencio de la dictadura que gobierna Cuba desde hace un par de años, tipo cuando yo me distancié de la izquierda”. El ex canciller recordó: “Hasta 2015, cuando yo formaba parte del Movimiento de Participación Popular, en Cuba existía un régimen democrático sólo comparable con el que había en Venezuela o en Nicaragua. Pero justo cuando asumí como secretario general de la OEA [Organización de Estados Americanos], en 2015, esos países dieron un giro sorpresivo y meteórico hacia el autoritarismo. Son dos cosas que me asombran mucho: lo rápido que cambiaron esos países, y que lo hayan hecho en el mismo momento en que yo me fui a Washington. Creer o reventar”.