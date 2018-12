May recorrió países europeos para intentar salvar su fórmula para el brexit

Durante su gira de ayer por tres ciudades europeas, La Haya, Berlín y Bruselas, la primera ministra británica, Theresa May, no logró certezas acerca de una nueva negociación del brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). Por el contrario, la canciller alemana, Angela Merkel, manifestó tras su encuentro con May que “no habrá más renegociación” del acuerdo de salida de la UE. Después de reunirse con May, Merkel conversó con legisladores de la Unión Cristianodemócrata (CDU), a quienes reveló detalles del encuentro con la primera ministra británica. A ellos les aseguró que no ve “ninguna posibilidad de cambiar” el acuerdo alcanzado el 25 de noviembre entre Bruselas y Londres, según informó la agencia de noticias DPA.

Luego de dar marcha atrás con la votación que estaba prevista para hoy en el Parlamento británico –en la que la postura de May no iba a ser aprobada–, la primera ministra volvió al ruedo diplomático para intentar conseguir ayuda externa, pero más allá de las buenas intenciones, el tiempo se termina y las posibilidades de negociar también.

Ayer el gobierno británico anunció que la votación en el Parlamento sobre el acuerdo por el brexit se votará antes del 21 de enero. Hasta entonces May tendrá que buscar acuerdos acerca del punto más cuestionado: el de la frontera entre Irlanda del Norte, que es parte de Reino Unido, y la República de Irlanda, que es miembro de la UE.

El bloque exige una solución para evitar la reinstauración de una frontera dura entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte y proteger, a su vez, los acuerdos de paz de Viernes Santo de 1998, que pusieron fin a 30 años de sangriento conflicto entre protestantes unionistas y católicos republicanos. “Nunca dejaremos tirada a Irlanda”, aseguró ayer el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, un anuncio que puede acrecentar los temores de los defensores de una salida clara de Reino Unido de la UE, porque en caso de no lograr un buen acuerdo, la nación británica puede quedar atrapada permanentemente en las redes europeas, según informó la agencia de noticias AFP.