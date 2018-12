Reino Unido: May obtuvo el voto de confianza de su partido

La primera ministra británica, Theresa May, continuará en su cargo y liderando el Partido Conservador luego de que ayer una moción presentada por un sector euroescéptico de su partido no lograra su cometido de retirarle la confianza a la gobernante. En una votación cuyos resultados fueron divulgados entrada la noche inglesa, 200 legisladores se manifestaron en favor de May y 117 en contra.

De esta manera y de acuerdo con la legislación británica, por un año la primera ministra no podrá ser sometida de nuevo a una moción de confianza por su propio partido, aunque sí podría afrontar una moción de censura contra su mandato por parte de la oposición laborista. De todas maneras, la situación general británica sigue sin cambios, porque el Parlamento todavía no aprobó el acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, votación que está prevista para enero.