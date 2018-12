Se desarrolló la séptima Marcha por Accesibilidad e Inclusión

“Otro año más nos encontramos en esta Explanada, transitando el camino por la inclusión. La importancia de pertenecer a un colectivo que ha sido históricamente vulnerado por lejos de ponernos en el rol de los “pobrecitos” nos empodera y nos hace ir a más”. Así decía la proclama con que cerró ayer, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la séptima Marcha por Accesibilidad e Inclusión. Los participantes marcharon en reclamo por una sociedad más justa e inclusiva desde de la Universidad de la República a la de la Intendencia de Montevideo. La proclama fue leída por varios representantes de la Coordinadora por Accesibilidad e Inclusión, que convocó el encuentro.

“Marchamos un año más para visibilizarnos. Para alzar la voz como lo hacemos año tras año con el objetivo de decir lo que nadie dice: no somos prioridad. nunca lo fuimos y seguimos sin serlo”, leyó uno de los representantes.

En la proclama los oradores resaltaron una serie de reclamos en materia de transporte público, trabajo y exclusión social en todos los ámbitos de desempeño humano. Sobre el transporte, señalaron la escasez de unidades con rampa y plataformas elevadoras, y condenaron la construcción de un modelo social que limita la libertad de las personas discapacitadas y su posibilidad de viajar solas. En el caso del trabajo, los integrantes de la Coordinadora rechazaron las modificaciones al proyecto de Ley de promoción de trabajo para personas con discapacidad aprobado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores y subrayaron que el desempleo entre la población discapacitada en edad activa alcanza el 80%.

A su vez condenaron todos los “micromecanismos” de exclusión que dejan a este grupo de personas “al margen de la sociedad” bajo frases discriminatorias como “no estamos preparados para recibir niños de ese tipo en nuestra escuela”, “la empresa no tiene las condiciones para recibirlo y no queremos hacerlo pasar mal”, etc., que se basan en “desconocimiento y miedo”.

“Por eso queremos comprometer a toda la sociedad: A los políticos exigirles que cumplan con su parte, que las leyes no queden solo en un papel, y que cuando se hacen sean con nosotros y en busca del cumplimiento de nuestros Derechos. Exigimos prioridad, dejar de ser postergados y que se asigne presupuesto a nuestra temática para que posibiliten los cambios”, concluyó la proclama.