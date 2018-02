Ecuador definía ayer la continuidad de algunas de las reformas implementadas por Correa

Los ecuatorianos votaban ayer para definir si cinco de las principales reformas del gobierno del ex presidente Rafael Correa se mantienen entre las normas de su país o si prefieren que dejen de implementarse. La consulta popular tenía siete puntos y las respuestas posibles eran Sí, por su derogación o modificación, y No, para mantenerlas tal como están o no implementarlas, en el caso de dos iniciativas nuevas. El centro de atención se encontraba en la pregunta sobre la reelección: el anterior gobierno dispuso que esta fuera ilimitada y ahora se propone restringirla. Si esto sucede, puede impedir a Correa presentarse como candidato en futuras elecciones presidenciales.

Las otras iniciativas incluyen castigar con inhabilitación política y pérdida de sus bienes a personas condenadas por corrupción; restringir las áreas para desarrollar la minería; reducir las zonas habilitadas para la explotación petrolera; reestructurar un organismo de contralor del Estado cuyos integrantes fueron designados en el gobierno anterior; terminar con una ley que castiga con impuestos la especulación inmobiliaria; y determinar que no prescriban los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes.

No hubo encuestas a boca de urna, pero los sondeos previos indicaban que la victoria sería para el Sí en todas las preguntas. A mediados de enero la consultora Cedatos informó que la opción de limitar la reelección tendría un respaldo de 71%. La que reunía más apoyo en ese entonces, 84%, era la de sancionar a los condenados por corrupción. Ayer 74,8% de los habilitados participó en la consulta.

El principal liderazgo en la campaña del Sí fue el del presidente Lenín Moreno, quien fue electo como un continuador de las políticas de Correa pero que tomó distancia con su predecesor. Además, el Sí es respaldado por los partidos opositores que fueron férreos críticos de las políticas de Correa.

El ex rival electoral de Moreno, Guillermo Lasso, llamó a votar por el Sí “para enterrar el pasado autoritario correísta y mantener viva la esperanza de un futuro de cambio y democracia para Ecuador”. Acerca de la pregunta sobre la reelección ilimitada, opinó que si esta es rechazada habrá que “festejar democráticamente” una “lucha” que comenzó en 2014. Por su parte, la canciller María Fernanda Espinosa consideró que una victoria del Sí sería “el inicio de un proceso de profundización de la democracia en el Ecuador, de renovación institucional, de combate a la corrupción, de justicia y cuidado para nuestros niños y niñas”.

La principal cara en la campaña del No fue Correa, que anunció la formación de un nuevo partido, Movimiento Revolución Ciudadana, para defender los logros alcanzados durante su gobierno que considera que están siendo atacados por su sucesor.

Una vez que los resultados de la consulta sean definitivos, lo cual se espera que tome unos diez días, la Asamblea Nacional empezará a ocuparse de elaborar las leyes y reformas constitucionales necesarias para implementarlos. Para esto será conformada una comisión especial integrada por nueve miembros para elaborar los proyectos necesarios con un plazo de un mes. Estos textos serán tratados en el Parlamento unicameral en carácter de urgente, informó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.