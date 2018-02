Maduro anunció que acudirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que irá a la Cumbre de las Américas en Lima “llueva, truene o relampaguee”, después de que su par peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dijera que su presencia en esa instancia “no sería bienvenida”. Maduro aseguró: “Llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar”.

El mandatario peruano anunció que Maduro no sería bienvenido después de una reunión de los cancilleres de 14 países americanos que se autodenominan Grupo de Lima y se dedican exclusivamente a tratar la situación venezolana. Por eso Maduro afirmó: “Es un grupo que existe y no existe. Que saca comunicados y que pretende que sean órdenes que cumplimos”. A su vez, pidió al mandatario argentino, Mauricio Macri, que en su calidad de presidente pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas convoque a una reunión de este organismo para hablar de la situación de su país y para “defender la verdad de Venezuela”.

Argentina no respondió a esta solicitud, pero Perú sí se refirió a la insistencia de Maduro de viajar a la Cumbre de las Américas. La primera ministra peruana, Mercedes Aráoz, aseguró en declaraciones a Radio Programas del Perú que el venezolano “No puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano. No puede entrar porque no está siendo bienvenido”. Perú argumenta que la Declaración de Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas, impide que asista a esta instancia cualquier país que haya sufrido una “alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático”.