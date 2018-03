Autoconvocados se reunirán con Mieres, Larrañaga y Rubio: “Quienes no tenemos aspiraciones políticas debemos juntarnos”

Representantes del movimiento Un Solo Uruguay comenzarán hoy una serie de reuniones con los integrantes del sistema político. Uno de los autoconvocados explicó que la idea es reunirse “con personas de todos los partidos, sin distinciones, porque nuestro movimiento no tiene ningún tipo de vinculación con partidos políticos”. “Nosotros somos profundamente de derecha y odiamos a la izquierda, pero las banderas partidarias no nos preocupan, sobre todo porque hoy en día no está del todo claro en dónde está la izquierda y en dónde la derecha. A lo mejor tenemos diferencias con el Frente Amplio, pero si Rodolfo Nin Novoa fuera candidato a la presidencia y resultase electo, se terminarían todos nuestros problemas, sin dudas”, dijo.

Para hoy están previstas reuniones con Pablo Mieres, del Partido Independiente, Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, y Eduardo Rubio, de Unidad Popular. Otro representante de Un Solo Uruguay expresó que se eligió comenzar con estos tres dirigentes “porque quienes no tenemos aspiraciones políticas debemos juntarnos”. “Por nuestro lado, como lo hemos dicho una y mil veces, no hay ningún tipo de interés en entrar en la política partidaria. Ninguno de nosotros se va a presentar a las elecciones, y ellos tres se presentan a las elecciones pero no tienen expectativas mínimamente razonables de llegar muy lejos. Evidentemente, ninguno de ellos va a llegar a presidente: si logran mantener sus bancas deberían estar más que agradecidos”, explicó.

El jueves, el presidente Tabaré Vázquez se refirió a los autoconvocados sin nombrarlos directamente: “Los mismos que a veces piden que se baje el costo del Estado son los primeros que golpean su puerta cuando tienen algún problema”, aseguró. El representante de los autoconvocados consideró que estas declaraciones son “una prueba de que Vázquez no entiende nada del medio rural, porque en el campo reclamar que bajen los impuestos e ir a pedirle plata al Estado es la cosa más normal del mundo: nadie lo ve como algo raro”.