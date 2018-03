El gobierno palestino denunció un “intento de asesinato” en Gaza contra su primer ministro

Una bomba explotó ayer cerca del auto en el que se trasladaba el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Rami Hamdala, cuando se encontraba de visita en la franja de Gaza, informó el Ministerio del Interior.

Hamdala resultó ileso y siguió con su agenda de actividades, por lo que después del ataque participó en la inauguración de una planta de tratamiento de desechos. Allí, el líder palestino se refirió al atentado y dijo que la explosión dejó un cráter en la carretera e hizo estallar las ventanas de tres vehículos. Además, seis miembros de las fuerzas de seguridad que lo custodiaban sufrieron heridas leves y fueron trasladados a un hospital de Ramala, en Cisjordania.

El primer ministro aseguró que el incidente no hará que deje de viajar a Gaza, una región que no visitaba desde hacía cinco meses. “Estamos comprometidos con resolver todos los problemas de Gaza. Instamos a Hamas a habilitar al gobierno en Gaza a pesar de la explosión de hoy. Esto no nos detendrá para continuar nuestra misión de lograr la unidad y terminar con la división”, declaró.

Hacía referencia a las divisiones que todavía persisten entre el movimiento islamista Hamas –que controla Gaza– y la Autoridad Nacional Palestina, del presidente Mahmoud Abbas –que gobierna en Cisjordania–, respecto de cómo implementar el acuerdo de reconciliación que las dos partes firmaron en octubre de 2017, con la mediación de Egipto.

La Autoridad Nacional Palestina condenó ayer el atentado y dijo que se trató de un “intento de asesinato”. El gobierno que lidera Abbas no acusó directamente a Hamas del ataque, pero sugirió que el grupo no tomó las medidas de seguridad necesarias para proteger a la comitiva del primer ministro, informó la agencia estatal Wafa.

Más tarde, ya en Ramala, Hamdala instó a Hamas a devolver a la Autoridad Nacional Palestina el control de la seguridad en Gaza. “Pedimos a Hamas que entregue la seguridad de Gaza al gobierno de unidad, a la Autoridad Palestina”, exigió en un corto discurso ante periodistas. El primer ministro también dijo que se contactó con Abbas y que este le informó que “mantendrá reuniones en los próximos días para investigar qué sucedió en Gaza”. En opinión de Hamdala, lo que pasó “no representa a la nación palestina y tampoco a la gente de Gaza, que es parte de Palestina”. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) sí culpó a Hamas del ataque y relacionó el atentado con el hecho de que ese movimiento islamista todavía controle todos los servicios de seguridad de la franja de Gaza. “Hay diferencias entre el liderazgo de Hamas, porque una parte suya no quiere llegar a la reconciliación”, dijo uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la OLP, Saleh Raafat. Pero Hamas se desvinculó del ataque, lo condenó y aseguró que constituye una amenaza al proceso de reconciliación entre las facciones palestinas, según una declaración oficial publicada en Twitter.

La agencia palestina de noticias Maan informó que, poco después de que estallara la bomba, Hamas arrestó varios sospechosos, sin dar más detalles.