El líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo se afilia al PSOL para ser su candidato a la presidencia de Brasil

En un acto en San Pablo, Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, confirmó que será precandidato del Partido Socialismo y Libertad en las elecciones brasileñas de octubre. Durante el acto, se transmitió un video en el que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva le brinda su apoyo para la candidatura. “Vos sabés cuánto te respeto, cuánto me agradás, y que te veo mucho futuro en la política. Jamás te pediría que no fueras candidato”, dijo Lula. Además, recordó que cuando él lanzó su candidatura, en 1989, enfrentó a figuras importantes como Mário Covas y Leonel Brizola. “Si no hubiera sido un atrevido, no habría sido presidente”, concluyó.

También enviaron videos varios artistas, como Sonia Braga y Wagner Moura, así como figuras como el político Tarso Genro, del Partido de los Trabajadores (PT), y el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, en un acto en el que tocó Caetano Veloso.

La posibilidad de que Boulos sea candidato en las elecciones ganó fuerza después de que un tribunal de apelaciones ratificó en enero una condena que puede impedir a Lula participar en las elecciones, a las que concurriría como candidato del PT. Boulos había sido visto, incluso dentro del PT, como un candidato que podría heredar parte de los votos de Lula si este no puede presentarse a los comicios.

En el acto en San Pablo, Boulos anunció su candidatura y dijo que “el mundo no se termina en octubre de 2018”, por lo que es necesario “pensar en un nuevo proyecto de izquierda para el país, amplio y combativo”. El paso siguiente para Boulos fue su afiliación al PSOL y, el próximo sábado, la Convención Nacional del partido, en la que se espera que sea proclamado candidato sin que se hagan elecciones internas que lo enfrenten a otros dirigentes.

Boulos iría a las elecciones con la líder indígena Sônia Guajajara como compañera de fórmula. Guajajara es considerada la “nueva Marina”, porque se la compara con Marina Silva, la dirigente ecologista que lidera el partido Rede Sustentabilidade y que en octubre buscará por tercera vez llegar a la presidencia. De 43 años, Guajajara ocupó distintas posiciones en varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los indígenas y actualmente es coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.