Habrá draft en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Firme como el reglamento que se votó al comienzo de la temporada y con la anuencia de los clubes –qué sería de ella sin sus integrantes y sus decisiones, ¿no?–, la dirigencia de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) ratificó la decisión de mantener tal y como estaba el draft de jugadores para los equipos que jugarán los play off. Contrario a la petición de Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA), no habrá nacionalizados ni jugadores sub 23. A favor de mantener lo dispuesto votaron Biguá, Defensor Sporting, Goes, Larrañaga, Malvín, Nacional, Olimpia y Urunday Universitario, mientras que por la negativa alzaron la mano Aguada, Hebraica y Macabi y Welcome.

El draft estaba previsto para este sábado, pero se postergó para el martes 27. La razón es que se atrasó el final de la Liguilla al haber tenido que reagendar el partido Goes-Aguada. Ese día los clubes podrán elegir jugadores de los cinco equipos ya sin competencia: Trouville, Biguá, Olimpia y los descendidos Larre Borges y Bohemios. Los jugadores de estos cinco equipos tienen plazo hasta el viernes 23 para inscribirse.

Con el draft en el horizonte, las dos últimas fechas de la LUB previo a los play off serán el viernes y el lunes. En la penúltima jornada se enfrentarán Nacional-Malvín, Welcome-Goes, Aguada-Urunday y Macabi-Sporting, mientras que en la etapa de cierre lo harán Aguada-Nacional, Goes-Sporting, Urunday-Malvín y Welcome-Macabi. Más adelante, entre el lunes 2 y el martes 3 de abril, se desarrollarán los primeros cruces por los cuartos de final. Vale recordar que en dicha instancia se enfrentarán el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Tanto en los cuartos de final como en las semifinales los mano a mano serán al mejor de cinco partidos, mientras que las finales se disputarán al mejor de siete.