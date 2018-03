Las elecciones legislativas de Colombia tuvieron más de 50% de abstención y dejaron un Parlamento sin mayorías

La fragmentación de la política colombiana seguirá reflejándose en el Parlamento, donde la Cámara de Senadores estará integrada por representantes de diez partidos y la de Diputados de 11. Los mejores resultados en las parlamentarias del domingo los obtuvo el Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe, que se mantiene como la mayor bancada en el Senado y creció en Diputados. Además, ese partido celebró que su dirigente Iván Duque ganó las elecciones primarias en las que se definía el candidato común a la presidencia, al que apoyarán esa organización política y el Partido Conservador.

Los primeros resultados que se conocieron de las elecciones del domingo fueron los de las primarias que celebraron alianzas de izquierda y de derecha. En la izquierda la candidatura la obtuvo el ex alcalde de Bogotá y ex integrante del Movimiento 19 de Abril (M-19) Gustavo Petro, que superó en votos al ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo. En la derecha, la candidatura del Centro Democrático y del Partido Conservador era disputada por Duque y por dos precandidatos conservadores, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.

La mayoría de los partidos no votó en primarias el domingo y resolverá en los próximos días qué pasos dar para las presidenciales del 27 de mayo. Para esa instancia, Petro encabezó las encuestas de intención de voto durante meses, pero en los últimos sondeos aparece casi empatado con Duque.

El domingo, en las primarias de la derecha, que se presentaban como más disputadas, votaron unos seis millones de colombianos, mientras que en las de la izquierda participaron unos 3,3 millones.

En conferencia de prensa, Petro enumeró una serie de irregularidades que se registraron durante la campaña, que ya había denunciado la semana pasada ante la Organización de los Estados Americanos. Denunció, entre otras cosas, los actos de violencia que sufrieron algunos dirigentes políticos, entre ellos él mismo y Rodrigo Londoño, que era el candidato de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido que sucedió a la guerrilla de las FARC. Además, Petro se refirió a la falta de papeletas de votación para las primarias del domingo, y consideró que todos estos hechos “permiten afirmar que el gobierno del presidente [Juan Manuel] Santos y la Registraduría, más el Consejo Nacional Electoral, no están ofreciendo las garantías que merece una campaña presidencial”.

Por partes

El Congreso colombiano seguirá atomizado con la presencia de más de diez partidos en cada una de las cámaras, con un predominio de la derecha que se mantiene desde hace décadas.

El Centro Democrático tuvo un resultado agridulce: se mantuvo como primera fuerza en el Senado, de 107 escaños, pero redujo su presencia de 20 a 19 escaños, y creció mucho en Diputados, de 19 a 32 en un total de 166, aunque no consiguió convertirse en la mayor bancada. Esa posición la mantuvo el Partido Liberal, pese a que redujo su presencia en ambas cámaras, tal como le sucedió al Partido de la U, otra de las organizaciones políticas que ha respaldado al gobierno de Santos.

El crecimiento más notorio en ambas cámaras fue el de Cambio Radical, que aumentó su presencia de nueve a 16 en el Senado y de 16 a 30 en Diputados. Este partido conservador ha ganado mucha presencia en la política colombiana desde que su líder, Germán Vargas Lleras, empezó a distanciarse de Santos, aunque todavía era el vicepresidente colombiano. Marcó sus diferencias con el acuerdo de paz de 2016 y proyectó su candidatura presidencial.

Las negociaciones de paz seguramente vuelvan a convertirse en un tema de la campaña electoral, pero en este caso no con las FARC sino con el Ejército de Liberación Nacional. Después de que los diálogos se mantuvieran congelados durante dos meses, Santos anunció ayer que retomará las conversaciones con la guerrilla en Ecuador, decisión en la que algunos dirigentes vieron una intención de reducir la violencia en tiempos electorales y quitarle así un argumento a la derecha opositora.

Por su parte, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no logró buenos resultados en las parlamentarias: obtuvo 0,34% de los votos para el Senado y 0,22% para Diputados. Sin embargo, esa organización tiene asegurada una presencia de cinco bancas en cada una de las cámaras.