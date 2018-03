Piñera aceptó la renuncia del cuestionado director de Carabineros de Chile

El director de Carabineros, el general Bruno Villalobos, presentó su renuncia al presidente chileno, Sebastián Piñera, en su primer día hábil de mandato, el lunes. La continuidad de Villalobos en el cargo había sido cuestionada públicamente debido a las dos polémicas que atravesó la institución durante su administración. La primera fue un escándalo de desvío de fondos de las arcas de Carabineros a los bolsillos de algunos jerarcas, caso que todavía es investigado. La segunda, el cruce con la Fiscalía que ocurrió en los últimos meses de 2017, cuando esta acusó a Carabineros de haber implantado pruebas durante una investigación contra mapuches. Otro de los involucrados en este segundo caso, el encargado de inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, también renunció a su cargo el lunes.

El propio Villalobos reconoció que renunciaba por estos escándalos en un video que difundió después de presentar su renuncia, que fue aceptada por Piñera. “En las últimas semanas, diversos actores políticos y sociales indicaron la necesidad de que no continuara al mando de Carabineros de Chile. Las razones esgrimidas son variadas y apuntan en general a una presunta ausencia de control en la institución”, dice en el video. Agrega que las críticas en su contra son “legítimas y comprensibles” y pide “perdón por aquellas acciones que puedan haber expuesto la credibilidad de Carabineros de Chile”.

El futuro de Villalobos en la nueva administración era incierto. Piñera ya había anunciado que habría una reestructura de las fuerzas de seguridad para, entre otras cosas, hacerlas más eficientes, mejorar su coordinación con el sistema judicial y garantizar una mayor transparencia.

Dirigentes oficialistas hablaron con medios chilenos para pedirles que no se los identificara y dijeron que habían redoblado la presión contra Villalobos hasta forzarlo a dimitir. También le reprocharon a la ex presidenta Michelle Bachelet que no hubiera hecho lo mismo durante su mandato.

De forma temporal, la dirección de Carabineros quedará en manos de quien era su subdirector, el general Julio Pineda.