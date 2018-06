Argimón dijo que se está atacando al directorio nacionalista

El sábado 9 de junio, en la estación de servicio de ANCAP de Santa Clara de Olimar (Treinta y Tres), un grupo de personas interrumpió una asamblea de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA). Los trabajadores afirman que fueron agredidos y debieron llamar a la Policía. En cambio, Jairo Brea, organizador de la protesta, dijo a la diaria el domingo que los trabajadores, mediante el “patoterismo sindical”, impedían que la única estación de la zona vendiera combustible después del raid que se hizo ese sábado.

El confuso episodio fue tratado ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que recibió a una delegación de la UNTMRA acompañada por el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Los trabajadores denunciaron que sufrieron violencia por parte de los manifestantes y aseguraron que estos se identificaron como integrantes del Partido Nacional (PN) y el movimiento Un Solo Uruguay (USU). El presidente de la comisión, Fernando Amado (Partido Colorado, PC) dijo ayer a la diaria que se convocará al dueño de la estación de servicio; al jefe de Policía del departamento, Víctor Hugo Sánchez; al alcalde de Santa Clara, Óscar Viera; a integrantes de USU y a la presidenta del Directorio del PN, Beatriz Argimón. La dirigente nacionalista se mostró sorprendida por la invitación y aseguró que se trata de un ataque contra el directorio. “El PN no participó ni participa en ninguna convocatoria a la violencia”, aseguró. Argimón dijo que se quiere “involucrar” a los blancos en un episodio violento y afirmó que no entiende cómo se puede pensar que el PN arengue a que la gente se enfrente.

"Lo que más me preocupa es este emprendimiento contra el directorio del PN. Que me prueben que el directorio del PN arengó a episodios violentos", dijo. De todas formas, Argimón aseguró que asistirá a la comisión por “el gran respeto” que le merece el Parlamento, y aclaró que tiene un “buen relacionamiento” con el PIT-CNT. Por su parte, el diputado frenteamplista Luis Puig dijo a la diaria que la delegación de la UNTMRA aseguró que un grupo “importante de gente de la zona irrumpió en una asamblea de trabajadores, dando gritos, amenazas e insultos”, hostigándolos. Tuvieron que llamar a la Policía porque “la actitud atentaba contra la seguridad física de quienes estaban allí”. Puig contó que los trabajadores presentaron videos grabados por ellos y por vecinos. Al parecer, los manifestantes aseguraron que “en Santa Clara mandaba el PN y nada tenía que hacer allí el PIT-CNT”. Puig también señaló que, según los sindicalistas, había gente identificada con USU, e incluso participó el ex militar Lauri Rodríguez, acusado de “gravísimas violaciones a los derechos humanos”. Con respecto al empresario dueño de la estación, dijo que mantuvo reuniones antes del episodio con las personas que después integraron esa “patota organizada”.

Amado sostuvo que la comisión citó a todos los involucrados porque “siempre ha mantenido el criterio de escuchar todas las campanas”. El colorado calificó el episodio de “lamentable” y rechazó “enfáticamente todo tipo de manifestación que alienta o festeja la resolución de conflictos por vías violentas”. “Todo lo que se vio fue tristísimo. Es todo lo que no quiero para el país. No voy a ser funcional a nadie que milite para instalar o generar la grieta en Uruguay”, concluyó.