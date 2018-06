Astori se reunirá con Mujica para hablar de precandidaturas

Tanto el senador José Mujica como el ministro Danilo Astori confirmaron ayer que se reunirán en los próximos días, porque este último quiere verificar si cuenta con el apoyo del ex presidente para una eventual precandidatura suya en las elecciones internas de 2019. En declaraciones a la prensa, Astori dijo que el apoyo de Mujica es algo a tener en cuenta, “entre otras cosas, porque también hay que tener en cuenta otros factores”. “No se trata de ser candidato por el honor de serlo, que es un honor, sin duda; se trata de ser candidato si eso le sirve al país, si no, no vale la pena”, agregó, para luego asegurar que no le falta “energía” para la campaña. Por su parte, Mujica dijo ayer a Subrayado que no adelantará qué va a decirle a Astori cuando se reúnan.