Bruce Springsteen detuvo un concierto para criticar política migratoria de su país

Una vez más el mítico Bruce Springsteen alzó su voz para prestarla a una causa justa. En esta oportunidad ocurrió durante una presentación en Broadway, la noche del martes, cuando el Jefe interrumpió su actuación justo antes de cantar “The Ghost of Tom Joad” y se pronunció en contra de la política migratoria de su país y se refirió a las circunstancias en la frontera sur como “inhumanas”. “Estamos viendo cosas ahora mismo en nuestras fronteras estadounidenses que son tan asombrosa y vergonzosamente inhumanas y antiamericanas que es simplemente enfurecedor”, dijo.

Ayer Springsteen subió a su página oficial una transcripción de los comentarios que hizo ante el público la noche del martes. “Nunca creí que la gente viniera a mis espectáculos, o a los espectáculos de rock, a decir algo. Pero sí creo que vienen para recordar cosas. Recordar quiénes son, en su forma más alegre, en lo más profundo, cuando la vida se siente plena. Es un buen lugar para ponerse en contacto con su corazón y su espíritu, para estar entre la multitud. Y para recordarnos quiénes somos y quiénes podemos ser colectivamente. La música hace esas cosas muy bien a veces, especialmente en estos días, cuando recordar algo de quiénes somos y quiénes podemos ser no es tan malo”, dijo. A continuación se refirió a la “Marcha por nuestras vidas”, una gigantesca movilización en reclamo de restricciones a la venta de armas que se hizo en Washington el 24 de marzo, y celebró el compromiso de tanta gente en defensa de los valores de la democracia: “Fue muy alentador ver a toda esa gente en la calle y toda esa justa pasión al servicio de algo bueno. Y ver que esa pasión estaba viva y bien, y todavía allí, en el centro del corazón palpitante de nuestro país. Fue un buen día, y un día necesario, porque estamos viendo cosas, ahora mismo, en nuestras fronteras estadounidenses, que son tan asombrosa y vergonzosamente inhumanas y antiamericanas que es simplemente enfurecedor. Y hemos escuchado a personas de alto rango en el gobierno estadounidense blasfemar, en nombre de Dios y del país, que es una cosa moral atacar a los niños. Que Dios salve nuestras almas”. Finalmente, el Jefe recordó la cita de Martin Luther king que dice que “el arco del universo moral es largo pero se inclina hacia la justicia”, y afirmó que él mismo ha vivido “lo suficiente para ver eso en acción y para ponerle fe”. Sin embargo, agregó, “también he vivido lo suficiente como para saber que el arco no se dobla por sí mismo. Nos necesita a todos apoyándonos en él, empujándolo en la dirección correcta día tras día. Tienes que mantenerte, sigue apoyándote”.

El músico recordó que ya había ofrecido ese mismo espectáculo durante 146 noches, pero consideró que esa noche requería “algo diferente”. Springsteen se sumó así a las críticas a la política de “tolerancia cero” de la Casa Blanca que llevaron a que ayer el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para detener la práctica de separar a los niños inmigrantes de sus padres detenidos en la frontera sur.