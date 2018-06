Trascendió ayer en varios medios de prensa que la agrupación que se está armando en la interna del Partido Colorado (PC) en torno a la figura del economista Ernesto Talvi ya tiene nombre: Ciudadanos. “Es una buena noticia que en lugar de robarle el nombre a un movimiento social o a una persona fallecida de acá, como se viene haciendo en Uruguay últimamente, se haya decidido robarle el nombre a un partido político español. Indica un claro deseo de hacer las cosas bien”, indicó un integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PC.

Si bien Talvi aún no se expresó al respecto, aduciendo que tiene un contrato que le impide incursionar en la política, varias figuras que formarán parte de Ciudadanos, como el senador Ope Pasquet, confirmaron que será candidato en las próximas elecciones. “La forma específica aún no está decidida, pero eso por ahora no es tan importante. Lo que verdaderamente importa es que Ernesto quiere ser el próximo ministro de Economía y Finanzas del Uruguay”, aseguró el legislador.

Sin embargo, fuentes de Ciudadanos reconocieron que aún no está definido quién irá como candidato a la presidencia. “Está claro que si nuestro grupo gana las elecciones, el nombre de quién va a ocupar la presidencia es un detalle absolutamente menor. Lo que importa es que Talvi va a dirigir la economía. Después vemos quién va a ser el pelele que ocupe la presidencia y se encargue de los temas menores del país, como salud, educación, seguridad y, en general, todos los que no son la economía”.