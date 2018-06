Diputado de la 711 critica a Yamandú Orsi

El diputado Saúl Aristimuño, de la lista 711, cuestionó duramente al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por decir que el Frente Amplio (FA) debería revisar la resolución que un Plenario Nacional de esa fuerza política tomó en 2016, en respaldo al entonces vicepresidente Raúl Sendic, luego de que saliera a la luz que no era licenciado en genética humana.

“El que tiene que pedir disculpas es Yamandú Orsi por forzar su candidatura, demostrando que no da la talla queriendo posicionarse al pegarle a un compañero! ¿Dónde cree que acumula? ¡Con la derecha!”, escribió Aristimuño en su cuenta de Twitter.

El martes, Orsi opinó ante una consulta periodística que aquella declaración del FA fue un error y que el planteo “no fue feliz”. “Como frenteamplista me hago cargo, y si en algún momento le tengo que pedir disculpas a la población, creo que lo tendríamos que hacer. La realidad nos mostró que no era así, sino que estábamos hablando de cuestiones que no eran muy complejas: cuánto de verdad había atrás de unas declaraciones”, dijo el intendente.