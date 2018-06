El ex presidente Correa podría pedir asilo en Bélgica

La Justicia ecuatoriana dispuso que el ex presidente Rafael Correa, que vive en Bélgica con su familia, se presente cada dos semanas ante los tribunales de su país como medida cautelar en el marco de un caso que investiga la Justicia. Correa fue incluido en la investigación sobre el secuestro del ex diputado opositor Fernando Balda, que ocurrió en Colombia en 2012 y del que son sospechosos funcionarios ecuatorianos. Según la Fiscalía, el ex presidente podría haber participado.

Correa dijo que es completamente inocente y que es un perseguido político. El martes agregó que está evaluando pedir asilo en Bélgica, si en algún momento la Justicia ordena la prisión preventiva y pretende obligarlo a volver a su país.