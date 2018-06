El PIT-CNT planteó gravar a los “sectores más poderosos”

Sin números, pero con algunas definiciones. Así salieron los representantes del PIT-CNT de la reunión de ayer con integrantes del Poder Ejecutivo, en la que se presentaron los lineamientos generales del proyecto de Rendición de Cuentas. Las autoridades aseguraron que le darán los detalles del proyecto a la central obrera luego de reunirse, el jueves, con la bancada frenteamplista.

“Ha sido una reunión más enfocada en aspectos cualitativos que cuantitativos. El gobierno no ha dado cifras concretas, pero ha marcado sus prioridades”, evaluó el secretario general de la central obrera, Marcelo Abdala, en la conferencia de prensa luego de la reunión. Entre los lineamientos anunciados en la reunión, el Poder Ejecutivo aseguró que no aumentará el déficit fiscal, no establecerá nuevos impuestos ni aumentará los actuales.

El PIT-CNT propuso gravar a los sectores “más poderosos” por medio del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y el Impuesto al Patrimonio, para poder atender los compromisos en educación, salud, vivienda y cuidados, pero “en este tema, evidentemente, no tenemos acuerdo”, comentó el presidente de la central, Fernando Pereira. Para los sindicalistas se trata de una cuestión de justicia social, dado que la brecha “entre ricos y pobres” se puede reducir si los sectores más opulentos “aportan para que los sectores con menores ingresos puedan acceder a la educación y a la salud”, explicó Pereira.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, descartó la posibilidad de aumentar la carga tributaria de la población en general o de la producción. Esta última, afirmó, es necesaria para “invertir y generar fuentes de trabajo, uno de los problemas fundamentales del país en este momento”. Aseveró que “el gobierno entiende que aumentar la carga tributaria, en particular la de aquellos sectores que tienen mayor responsabilidad en el incremento de la inversión y el empleo, sería absolutamente contradictorio para lo que necesita el país”.

Astori calificó de “confuso, incierto y volátil” el actual panorama macroeconómico mundial. Destacó que en los países vecinos “las cosas están muy complicadas”, y señaló el caso de Argentina, que se encuentra “en un círculo vicioso de déficit y endeudamiento” que impacta en “la producción, el empleo y la vida de la gente”. Ese es un ejemplo de lo que Uruguay “no debe hacer”, concluyó, y opinó que esta Rendición de Cuentas debe “articular las restricciones fiscales que tiene el país con los avances programáticos que son prioritarios”, como los vinculados con “la salud, la educación, la vivienda y la seguridad pública”. En diálogo con la diaria, el ministro recalcó que se le dará una especial atención a la educación, aunque aclaró que no puede asegurar que al final de este período de gobierno se llegue a 6% del Producto Interno Bruto para esa área.

Las posiciones del Poder Ejecutivo y el PIT-CNT son por el momento distantes, y es probable que no lleguen a un punto en común. Ese es el pronóstico que Pereira adelantó a la diaria: “Supongo que ni ellos van a cambiar la posición en este tema, ni nosotros lo haremos, pero no por eso vamos a abandonar nuestras banderas”, dijo, y adelantó que es “muy probable” que el PIT-CNT tome una “medida general” tanto por la Rendición de Cuentas como por los Consejos de Salarios.

Fomento del empleo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, aprovechó la ocasión para anunciar una batería de iniciativas para impulsar el empleo, elaboradas por un grupo interministerial conformado por su cartera y las de Economía, Transporte y Obras Públicas, e Industria, Energía y Minería. “Hay una docena de medidas ya acordadas, y una veintena que están en estudio”, adelantó. Entre las que ya están acordadas, hizo referencia a un proyecto de ley de refinanciación de deudas con el Banco de Previsión Social (BPS), enviado al Parlamento, que busca “extender la vigencia de las deudas generadas hasta abril de 2018”. Según explicó Murro, sería una “prórroga” de leyes que tuvieron buenos resultados en 2006 y 2013, permitiendo refinanciar las deudas de unas 60.000 empresas y la regularización de unos 500.000 trabajadores.

Por otro lado, anunció que presentará la semana que viene, en el próximo Consejo Superior Tripartito, una propuesta para crear 5.000 puestos de trabajo “a partir de saldar la deuda con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional [Inefop]”. El mecanismo, explicó Murro, es que “desde el Estado se aporten los fondos para que las empresas, una vez que cancelen sus aportes mensuales al BPS, tengan automáticamente en los aportes un descuento por los nuevos empleos generados”. En el mismo proyecto se incluirá una serie de medidas para flexibilizar la Ley de Empleo Juvenil, con pasantías estudiantiles remuneradas y promoción de la formación de los estudiantes en empresas.

Algunas de las iniciativas para aumentar el empleo se incluirán en la Rendición de Cuentas, otras serán decretos o proyectos de ley. La ministra de Industria, Carolina Cosse, explicó que hay medidas de “impacto general para todos los sectores productivos”, como la Ley de Promoción de Inversiones, que está vigente pero debe ser más difundida. También se impulsará un proyecto de ley para incrementar los incentivos tributarios a las inversiones para pymes y se trabajará en las “compras públicas como herramienta de fomento para la producción nacional”.