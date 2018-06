FA critica a Vidalín por volver a otorgar cargo a ex director que renunció tras denuncias de maltrato

Ediles del Frente Amplio (FA) de Durazno siguen esperando respuesta al pedido de informes que elevaron el 14 de junio para conocer las conclusiones de la investigación administrativa iniciada por el Ejecutivo comunal acerca del ex director del Departamento de Promoción Social de la Intendencia, Atiliano Bustillo, y enterarse de los contenidos del contrato de función pública por el que este asumió como supervisor de Caminería rural y obras en las localidades de Sarandí del Yi, Blanquillo y La Paloma.

La cuestión es que Bustillo renunció al cargo de dirección a mediados de febrero, después de protagonizar un incidente con una funcionaria de la piscina pública de la capital departamental. Tras constatar que el agua de la pileta estaba turbia, la docente prohibió el ingreso a los niños, y esto generó una discusión entre Bustillo y ella. La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (ADEOM) de Durazno denunció al jerarca, y recordó que ya tenía seis denuncias anteriores ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por “abuso de funciones y maltrato”, especialmente hacia mujeres. En aquel momento, en declaraciones al periódico El Acontecer, Bustillo reconoció que no le había avisado a la docente que él había utilizado un producto para depurar el agua que generaba turbiedad, y dijo que, “hablando en criollo”, es “calentón hace 64 años”, y que no iba “a cambiar a tres o cuatro meses de dejar la intendencia”. Si bien después de esas declaraciones Bustillo aseguró que no renunciaría, finalmente lo hizo. El intendente Carmelo Vidalín aceptó la dimisión y ordenó el inicio de una investigación administrativa. Sin embargo, hace dos semanas volvió a incorporar a la comuna a Bustillo, en la mencionada supervisión de Caminería rural y obras, y eso causó protestas tanto de ADEOM como del FA local.

El Partido Socialista de Durazno emitió una declaración en la que “rechaza la contratación” de Bustillo “como funcionario” de la Intendencia Departamental, ya que se trata de una persona que tuvo que “renunciar al anterior cargo” de director “ante reiteradas denuncias de maltratos y violencia de género hacia su personal a cargo, y que a su vez cuenta con otras denuncias del mismo tenor en el MTSS”, y acusa a Vidalín de utilizar la función pública y “los dineros públicos para beneficiar a sus aliados políticos”.

La edila socialista Susana Raviolo dijo a la diaria que el cargo que tiene ahora Bustillo “es prácticamente de la misma categoría” que el anterior, y que Vidalín les manifestó que lo volvió a contratar “porque se estaba por jubilar ahora en julio”. El intendente “en vez de dar a la población una imagen de que se preocupa por sus subalternos, que desde el 2016 vienen denunciando a Bustillo por maltratos y por violencia de género, hace como que no le importa nada y sigue protegiendo a sus amigos políticos”, aseveró Raviolo, y añadió: “Estamos muy preocupados. Además el intendente no siempre nos responde los pedidos de informes y nos está dando la pauta de que no le importa nada, ni la violencia de género ni la igualdad ni el respeto”.

También criticó al intendente el diputado frenteamplista Martín Tierno. En declaraciones a El Acontecer, dijo que Vidalín “se equivocó”. “Se lo he manifestado a él, no le hace bien al sistema político que pasen estas cosas, no le hace bien a su gestión, pero el responsable de la gestión es él; nosotros sólo podemos opinar. Es un grave error, porque cuando renuncia el ex director no lo hace motu proprio, sino obligado”, opinó Tierno.

“Pueblo chico, infierno grande”

Consultado por la diaria, Vidalín leyó dos puntos del resultado de la investigación administrativa sobre el incidente en la pileta: “5.1.7. De lo que viene de verse se puede concluir que no hubo violencia de género ni abuso de poder de parte del director A Bustillo, sino un manejo inadecuado y grosero del lenguaje. 5.1.8. En cuanto a los dichos de la profesora [XX] cabe mencionar que desde sus propias declaraciones surgen contradicciones. Por otra parte existe una clara discordancia con el resto de las declaraciones de los citados”. Informó que la investigación estuvo a cargo de Adriana Álvarez, Andrea Chiminelli y Laura Tomeo, integrantes de la Comisión de Género y Equidad de la Intendencia, y Omar Leyes, que “también es sumariante”. Tras leer esto, el intendente valoró que “no es un resultado que censure en absoluto” a Bustillo, sino que incluso “lo exonera de todo tipo de acción en perjuicio de la funcionaria”. Luego, consultado sobre su amistad con el ahora nuevamente jerarca y si había pesado el tema de que le falta poco para jubilarse, Vidalín afirmó: “Lo de la amistad sí, lo que tiene que cumplir para jubilarse, no, aunque ya está en tiempo de jubilarse”. “Simplemente que es padre y abuelo, y en pueblo chico, infierno grande. Y si una persona está limpia y yo como gobernante lo sé, y tengo la posibilidad de ayudar a que su nombre quede limpio, lo hago. No tengo problema en que esta declaración salga así, de esta manera”, agregó.

Finalmente, sobre si va a contestar o no el pedido de informes de los ediles, Vidalín dijo que “los resultados de las investigaciones están todos a la orden de los ediles, o por pedido a través de la ley de acceso a la información pública; no tenemos ninguna reserva en hacerlos conocer”.