Guillermo Facello, diputado del Partido de la Gente, sugirió ayer durante una entrevista radial que el gobierno debería decretar medidas prontas de seguridad para enfrentar el estado de “conmoción interna” que, según él, está causando la delincuencia. La medida tendría el apoyo de dirigentes blancos y colorados, y, de hecho, un legislador de Vamos Uruguay reconoció que ya está “casi pronta” la ley de amnistía para las violaciones a los derechos humanos que cometerán los policías y militares cuando el gobierno decrete estas medidas. “De hecho, podemos dejarlas por más tiempo, hasta el Mundial de 2030, ya que vamos a necesitar violar algunos derechos humanos”, agregó.

Facello propuso también que los militares custodien el interior de las cárceles, y no sólo el perímetro, como ahora. Desde el gobierno rechazaron esta posibilidad. “Ni siquiera vamos a analizar si podría servir o no, porque es lisa y llanamente impracticable. Fíjese que con las dificultades que tenemos para hacer que los militares entren en las cárceles, si impulsáramos una medida así, lo único que lograríamos es que dentro de las cárceles no haya nadie controlando”, declaró un jerarca del Poder Ejecutivo.

Un diputado del Frente Amplio, en cambio, opinó que podría tratarse de “una oportunidad para hacer justicia”. “Les decimos a los militares que tienen que entrar en las cárceles para violar los derechos humanos de los reclusos, y una vez adentro, no los dejamos salir. A esta altura, es la única solución que se me ocurre”, dijo.