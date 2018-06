Gustavo Zubía se incorpora al Partido de la Gente

Después de muchas idas y vueltas, el ex fiscal Gustavo Zubía se incorpora hoy al Partido de la Gente, una noticia que fue publicada ayer por Teledoce y confirmada por la diaria. Esta decisión comenzó a perfilarse en marzo de este año, cuando Zubía renunció a la Fiscalía General de la Nación. Uno de los motivos fue su descontento con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que se puso en marcha el 1º de noviembre de 2017, aunque también mantenía discrepancias con el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. En aquel momento, había declarado que el nuevo código era una “máquina de picar carne”, ya que exigía un aumento en la cantidad de fiscales que no fue tenido en cuenta a la hora de su implementación. En febrero, Zubía se había quejado por las demoras en las órdenes de detención, algo que, sostuvo, impactaba en la captura de los presuntos delincuentes. A raíz de esas declaraciones, la Fiscalía General de la Nación comenzó una investigación administrativa, y aunque Díaz dijo que no se trataba de una investigación sobre Zubía, este último aseguró que se trataba de un proceso en su contra.

Después de su renuncia, Zubía comenzó a declarar su intención de ingresar a la arena política. El 16 de marzo dijo que estaría dispuesto a ser candidato a presidente, y también aseguró que se veía “peleando por cambiar la legislación, y el lugar [para hacerlo] es el Parlamento”. Uno de los rumores más fuertes que circulaban era que Zubía estaba cerca del Partido de la Gente, liderado por el empresario devenido político Edgardo Novick. Finalmente, ayer se conoció su adhesión a la precandidatura de Novick, que hoy será anunciada oficialmente.