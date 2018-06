Hoy se presentarán las evaluaciones técnicas para la licitación por el Ferrocarril Central

La princesa Astrid de Bélgica llegó a Montevideo con una delegación de funcionarios del gobierno de ese país y más de un centenar de empresarios belgas, con el objetivo de estrechar lazos comerciales entre ambos países y de buscar nuevas posibilidades de inversiones. En ese marco, ayer se llevó a cabo el seminario “Infraestructura y construcción” en el hotel Hyatt, en el que autoridades y empresarios de ambos países expusieron sus intereses y sus posibilidades para concretar negocios.

La secretaria de Estado belga, Cécile Jodogne, aseguró que la delegación desembarcó en Uruguay para “hacer lo que mejor sabemos hacer y amamos: construir”. En ese sentido, destacó que Uruguay es un lugar de inversión que le parece interesante por las similitudes que comparte con Bélgica. De hecho, varias empresas belgas se encuentran presentes en territorio uruguayo, como Katoen Natie y Jan de Nul NV. “Pero nos queremos centrar en el futuro”, aseguró, e instó a las empresarios belgas a vender sus productos y servicios y complementar el know how con las empresas locales.

En una conferencia de prensa, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, destacó que la idea de esta visita es captar inversiones en distintas áreas, no sólo en infraestructura. De todos modos, señaló que tienen “empresas muy especializadas” en el tema ferroviario y que, seguramente, podrán participar en las distintas etapas de construcción del Ferrocarril Central. Rossi adelantó que las empresas que se postularon para su construcción –el consorcio Vía Central, integrado por Saceem y capitales españoles y franceses; la española Acciona Construcción y la china CMEC– presentarán hoy la información de evaluación técnica que se les solicitó para continuar con el proceso de licitación. En esta instancia se busca corroborar si las empresas interesadas cumplen con los requisitos solicitados, y luego se empieza la etapa de evaluación de ofertas. El ministro descartó la posibilidad de que no cumplan con los requisitos y aseguró que tienen la información de que las “ofertas cumplen con todos los requerimientos”. Consultado sobre la posibilidad de declarar desierta la licitación, el ministro expresó: “No es nuestra voluntad. Podría aparecer algún elemento no previsto, pero nuestra voluntad es que se adjudique y se ponga en marcha prontamente”.

El Poder Ejecutivo también está trabajando para capacitar a los futuros operadores del ferrocarril. Por ese motivo, Rossi explicó que se busca crear, junto con el apoyo del gobierno belga, un instituto de formación ferroviaria, ya que van a ser requeridas distintas especialidades cuando el ferrocarril se ponga en marcha. “Necesitamos preparar a los trabajadores para el ferrocarril de este siglo y agregar los conocimientos que impone la tecnología”, explicó. El proyecto se llamará Cucaf y contará con la participación de la Administración de Ferrocarriles del Estado, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Consejo de Educación Técnico Profesional. La idea es crear una carrera técnica ferroviaria para capacitar al personal operativo.

Tire y afloje

A principios del año pasado, la empresa belga Katoen Natie, socia del Estado y propietaria de 80% de la Terminal Cuenca del Plata, anunció que vendería su parte accionaria. Sin embargo, en enero de este año la empresa decidió dar marcha atrás en su decisión y suspender el proceso de venta.

Rossi explicó a la diaria que Katoen Natie, como empresa privada, tiene el derecho de “negociar, vender, irse y venir”. De todas formas, indicó que es una “empresa importante, con una concesión en el puerto de Montevideo”. “Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra parte del contrato y, si quieren ampliarlo y las condiciones son de nuestra conveniencia, estamos dispuestos a estudiarlo”, agregó. Por su parte, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan José Domínguez, explicó que ellos han “hecho una inversión importante” y están intentando valorizarla lo más posible. En ese sentido, puso como ejemplo que la empresa belga está haciendo una extensión de relleno al lado de la escollera Sarandí, y si bien la obra no fue exigida por la ANP, la empresa quiere que sea tomada en cuenta por el organismo. Ayer, también en el marco de la visita de la princesa Astrid, la empresa belga inauguró obras, con una inversión estimada en 10 millones de dólares, en Polo Oeste, un predio de depósitos logísticos ubicado en los accesos de Montevideo.