Ayer se produjo un nuevo cruce entre el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Bonomi aseguró que “no están presos quienes deberían”, debido a la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal. Díaz defendió el nuevo Código y le recordó que la Justicia es la que define quién va preso y quién no. Fuentes de la oposición reconocieron que este tipo de enfrentamientos los “desconciertan”, ya que “es muy raro estar del lado de Bonomi”. De todas maneras, las mismas fuentes consideraron que la situación "no es tan grave, porque no es que nosotros estemos volviéndonos de izquierda, sino que el ministro se está volviendo de derecha”. Bonomi también se ha enfrentado con el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. El ministro anunció el lunes que presentará a Presidencia un proyecto de ley para que los reclusos estén obligados a trabajar, algo con lo que Petit discrepa. El ministro aclaró que no se trata de imponer “trabajo forzoso”. “El proyecto se va a parecer mucho más a la esclavitud, porque considerando el funcionamiento de las cárceles, a los que no quieran trabajar les van a dar latigazos o algo así. Y yo creo que las celdas del Comcar se parecen mucho a la bodega de un barco de esclavos. Además, seguramente los guardias hagan alguna manganeta para hacerlos trabajar en lugares privados, así que es también como si los estuviéramos vendiendo”.