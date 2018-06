Novick y Zubía no acompañan plebiscito de Larrañaga

El ex fiscal Gustavo Zubía formalizó ayer su ingreso al Partido de la Gente, liderado por Edgardo Novick, más concretamente a la lista 12000, orientada por Guillermo Facello. “[Novick] me propuso una ubicación buena en la Cámara de Diputados y una ubicación eventualmente buena en la Cámara de Senadores”, comentó ayer Zubía, que se mostró entusiasmado con la idea de contribuir desde el Parlamento a “modificar una legislación que nos está matando, literalmente”. Definió al líder del Partido de la Gente como una “persona flexible, sin preconceptos”, y adelantó algunos lineamientos que manejarán en octubre, cuando está prevista una reunión en Montevideo con el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y sus asesores.

Durante el acto, Novick y Zubía manifestaron que tras dicho cónclave tienen previsto entregarle una serie de propuestas en materia de seguridad al presidente Tabaré Vázquez. También se desmarcaron de la propuesta del senador blanco Jorge Larrañaga, que pretende plebiscitar, entre otras cosas, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. A la salida, dijo a la prensa que “no le haría asco” a asumir el Ministerio del Interior, en caso de una victoria de Novick.