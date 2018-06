Podemos cuestiona el gabinete del PSOE

“Pedro Sánchez ha hecho un gobierno con gente que le gusta a Ciudadanos y al PP [Partido Popular]”, dijo el líder de Podemos, Pablo Iglesias. El dirigente, entrevistado ayer por el programa Los desayunos de TVE, cuestionó al nuevo Ejecutivo, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y adelantó que no va a votar el presupuesto que fue aprobado por el gobierno anterior, del PP, y que el actual gobierno planea mantener.

“Sánchez ha tardado 24 horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente”, dijo Iglesias. “Le hemos hecho presidente nosotros”, destacó. Sin embargo, dijo el dirigente, no se incluyó en el nuevo Ejecutivo a ninguna persona cercana a la sensibilidad de Podemos. En particular, Iglesias cuestionó la elección de Fernando Grande-Marlaska, el nuevo titular del Interior, a quien consideró “un ministro del PP”. En su carrera como juez, Grande-Marlaska sacó de circulación una edición de la revista satírica El Jueves por publicar una caricatura de los reyes de España en la portada, y también actuó contra quienes participaron en una protesta del 15-M, en 2011, en Cataluña. El líder de Podemos también aludió al nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, que ha insistido en redes sociales en que no tiene “puta idea” de fútbol y citó a Umberto Eco para decir “odio a los deportistas”. Ayer Huerta tuiteó acerca del deporte: “Sabéis que no lo practico y no solía seguirlo, pero pienso mimarlo y amarlo”.

Para Iglesias, “España ha cambiado y votó para que no haya un gobierno monocolor”. Si bien circularon versiones de que Sánchez le ofreció a Podemos participar en los ministerios en cargos de “segundo nivel”, reservando los de ministros para el PSOE, fueron negadas el miércoles por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Además, Echenique descartó que su partido fuera a aceptar un acuerdo de ese tipo teniendo la misma cantidad de votantes que la organización política que ahora gobierna España.

Ayer, Iglesias manifestó que si el PSOE está dispuesto a acordar “medidas legislativas que ayuden a mejorar la vida de la gente”, Podemos le dará “todo el aire aunque pueda parecer contraproducente” para sus intereses electorales. A su entender, tampoco la situación del PSOE es la mejor para conseguir votos, porque “pasar por Moncloa con el gobierno más débil no será una buena travesía para Sánchez”.